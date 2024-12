Cristiano Ronaldo dispara sobre derrota de Vini Jr na Bola de Ouro: ‘Injusto’

Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr e da seleção de Portugal, deu uma declaração polêmica durante a cerimônia de premiação da Globe Soccer Awards 2024. Durante discurso após ser condecorado como o maior artilheiro da história do futebol, o português deu um recado para a nova geração de jogadores, elogiou Vini Jr e disparou sobre o resultado da Bola de Ouro.

Cristiano Ronaldo defende Vini Jr na Bola de Ouro

Além de elogiar a carreira de jovens estrelas como Lamine Yamal e Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo afirmou que Vini deveria ter sido eleito o melhor jogador do mundo pela premiação da France Football e discordou com o resultado que premiou Rodri.

— Eu adoro o jeito que eles estão fazendo a carreira deles... Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri. Ele merece também. Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. As outras questões não são importantes. Quando você merece, você tem que receber - disparou o astro português.

De forma simbólica, minutos após o discurso de Cristiano Ronaldo, Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2023-24 pela Globe Soccer Awards. Esta é a segunda honraria da carreira do brasileiro, que faturou o prêmio The Best, da Fifa, no dia 17 de dezembro.

Após ser premiado, Vini retribuiu o carinho de Cristiano Ronaldo:

— Se o Cristiano está falando, eu vou acabar acreditando que eu sou o melhor. Ele é meu ídolo, junto com o Neymar. E é uma honra para mim receber o prêmio na frente deles.

Vini Jr no prêmio Globe Soccer Awards, em Dubai (Foto: Fadel Senna/AFP)

Globe Soccer Awards

Além da Bola de Ouro e do prêmio The Best, o Globe Soccer Awards 2024 é mais oportunidade de premiar os destaques do futebol na temporada. Organizada pela Globe Soccer, a cerimônia acontecer desde 2010, em Dubai.

