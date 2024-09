Luiz Henrique em entrevista coletiva pela Seleção Brasileira. (Foto: Guilherme Moreira/Lance!)







Publicada em 04/09/2024

Nesta quarta-feira (4), o estreante na Seleção Brasileira, Luiz Henrique cedeu entrevista coletiva para os jornalistas em Curitiba, antes do confronto contra o Equador, no Couto Pereira, nesta sexta-feira (6). O atacante falou sobre a emoção da primeira convocação e descartou pressão para estreia.

O jogador de 23 anos foi um dos seis atletas do futebol brasileiro a serem convocados para os confrontos contar Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em sua primeira passagem pela Seleção, Luiz Henrique falou sobre chegada à concentração e seu momento no Botafogo.

– Todo mundo me recebeu muito bem. Estou me sentindo muito feliz por tudo isso que está acontecendo na minha vida. Minha vida sempre foi muito corrida, passei por muitas coisas, mas graças a Deus está dando tudo certo. No Botafogo eu estou me sentindo em casa, contente demais, todo mundo me ajudando e junto comigo, estou muito feliz lá.

Sobre o vídeo emocionado ao saber da convocação

– Eu estava muito na expectativa de ser convocado, e meus companheiros estavam juntos comigo. Foi um momento muito especial. Eu queria muito ser convocado. É um sonho para mim, eu botei na minha meta de ser convocado para defender o meu país, e estou muito feliz com essa oportunidade que estou tendo.

Qual jogador mais queria conhecer na Seleção

– Quando cheguei aqui, eu queria muito conhecer o Vini pessoalmente. Já joguei contra ele algumas vezes quando eu estava no Betis, mas eu queria, algum dia, jogar junto. E hoje estamos realizando esse sonho de jogar junto com o Vinicius, com o Paquetá, Rodrygo, Danilo, Marquinhos e entre outros. Cada segundo a gente está aproveitando o máximo para estar do lado e aprender com eles.

Sobre sentir alguma pressão em vestir a camisa da Seleção Amarela

– Pressão para mim não vai ter. Vou fazer o que eu venho fazendo, que é dar o meu melhor, fazendo de tudo para ajudar a Seleção. Esse momento que a Seleção está vivendo a gente não tem que ficar pensando nisso, a gente tem que deixar o que passou para trás. Agora é um novo ciclo, temos que pensar no hojo e fazer a Seleção a cada dia melhor.

O atacante voltou a falar da emoção em vestir a Amarelinha e lembrou sonho de seu pai em vê-lo defender o Brasil.

– Sempre foi meu sonho realizar. Ele (pai) não conseguiu me ver na Seleção Brasileira, mas lá de cima eu sei que ele está bastante orgulhoso de mim, então quando eu recebi a notícia que eu fui convocado, eu fiquei muito emocionado, porque eu pude realizar o meu sonho e o sonho dele também de me ver vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Quando eu deito na cama, eu paro pra pensar em muitas coisas que eu passei na vida, tantas dificuldades, e hoje estou aqui defendendo o meu país, que sempre foi o meu sonho. Só tenho que agradecer muito a Deus por essa oportunidade que ele está me dando e estou muito feliz de tudo isso que está acontecendo tão rápido na minha vida.