Gerson comemora retorno à Seleção e revela que quase encerrou a carreira

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 13:16 • Curitiba (PR)

Convocado para defender a Seleção Brasileira nesta Data Fifa, Gerson concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (4) e comemorou o retorno à equipe comandada por Dorival Júnior.

No início do ano, o volante do Flamengo teve um problema renal e precisou passar por uma cirurgia. Com isso, ficou afastado dos gramados por dois meses.

- Passei por um momento difícil. Como atleta, sabemos que temos risco de lesionar, mas não foi uma lesão no meu trabalho. Tive o apoio de todos os meus familiares, companheiros de clube e batalhei muito para estar aqui. Estou vivendo um grande momento, espero continuar, e sei que para estar aqui na Seleção, onde há jogadores de alto nível, é difícil e tem que se dedicar bastante. Fico feliz por estar de volta. É um momento muito importante para mim. Meses atrás eu poderia ter recebido a notícia de não poder jogar mais futebol por conta da cirurgia e hoje estou aqui - disse o jogador.

Na sequência, Gerson afirmou que o problema físico foi fundamental para sua evolução técnica e mental. Atualmente, o jogador é titular absoluto do técnico Tite, além de ser o capitão do Flamengo.

- Eu costumo pensar que na vida cada dia é um aprendizado. Hoje, aprendemos uma coisa e amanhã outra. Vamos amadurecendo mais. É um novo Gerson, com diversas responsabilidades. Me vejo bem. Depois do que eu passei, estou no meu auge físico, cabeça boa e preparado para ajudar os meus companheiros - finalizou.

Gerson durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Guilherme Moreira / Lance!)

Nesta sexta-feira (6), a Seleção Brasileira encara o Equador, às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pelas eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026.