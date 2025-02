Por que apostar no Mirassol contra o Novorizontino?

A partida entre Novorizontino e Mirassol agita a 10ª rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, às 20h, desta segunda-feira (17/02). Confira aqui o que esperar deste confronto.

Odds Novorizontino x Mirassol

Novorizontino x Mirassol acontece em meio a chances dos clubes confirmarem a classificação para as quartas de final do Paulista.

Porém, apesar de campanhas positivas dos dois lados, o mandante é que aparece como o mais cotado. O time tem 42% de chances de vencer. Veja a tabela a seguir.

Mercado: Resultado final

Vitória do Novorizontino - 2.35 Empate - 3.10 Vitória do Mirassol - 3.10

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 13 de fevereiro de 2025 às 20 horas.

Campanha das equipes

Apesar do favoritismo do Novorizontino pela lista de odds, o Mirassol merece atenção nesta partida. Isso porque o clube visitante faz uma campanha mais estável neste Campeonato Paulista.

O Mirassol ganhou cinco das nove partidas disputadas, enquanto o Novorizontino venceu apenas duas. Sendo assim, é possível explorar a equipe com pelo menos a dupla-chance. Neste caso, selecionar o time com vitória ou empate fora de casa tem odds de 1.62.

Mando de campo

Outro ponto relevante é que o mando de campo não traz um histórico de impacto para esta partida. Afinal, o Novorizontino ainda não venceu nenhum jogo como mandante neste Campeonato Paulista. Até aqui, foram três empates e duas derrotas.

Além disso, o Mirassol tem surpreendido como visitante. Dos quatro jogos disputados fora de casa, o clube saiu vitorioso em dois e perdeu outros dois. Porém, vale ressaltar que estes tropeços foram diante de São Paulo e Santos.

Sendo assim, é possível também recorrer ao clube com o empate anula aposta. Neste palpite no Mirassol, o retorno é de 1.57. A aposta só serve a vitória, mas o empate devolve a aposta.

Números ofensivos

Um terceiro quesito para observar é o ataque. O Novorizontino não tem um ataque eficiente. A equipe passou em branco nas últimas duas partidas, contra Santos e Guarani. Em três dos últimos quatro o time não marcou.

Ao longo do estadual, o Novorizontino marcou somente nove gols. Com isso, é o quinto menos eficiente do Campeonato Paulista. Um dado que pode fazer diferença negativamente, pois o Mirassol tem o melhor ataque da competição, com 18 gols.

Com base nesses dados, o palpite no “ambos marcam não” chama a atenção. Nesta aposta, o confronto tem que terminar com no máximo um time balançando as redes. O retorno para este palpite é de 1.80 para 1.00.

