Convocação da Seleção: o que esperar da lista de Ancelotti

A segunda convocação da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti será anunciada nesta segunda-feira (25), em evento marcado para a sede da CBF, no Rio de Janeiro. O técnico italiano divulgará a lista de jogadores que disputarão as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, e diante da Bolívia, em 9 de setembro, em La Paz.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Embora o Brasil já esteja classificado para o Mundial que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá, a convocação de Ancelotti gera expectativa por possíveis novidades. A tendência é que o treinador use a Data Fifa de setembro para realizar observações e testes, pensando na formação do elenco que defenderá a Seleção na Copa.

Um dos pontos já definidos é a ausência de Vinicius Júnior, suspenso pelo acúmulo de cartões para a partida contra o Chile. O atacante, peça-chave da Seleção e estrela do Real Madrid, ficará fora da lista. Rodrygo, companheiro de Vinicius na equipe espanhola e jogador de confiança de Ancelotti, também não será chamado neste momento. O técnico fez questão de conversar diretamente com os atletas que ficarão de fora, explicando que a decisão tem caráter exclusivamente estratégico e que ambos seguem garantidos nos planos para 2026.

continua após a publicidade

Ex-Seleção lamenta momento do Brasil: ‘Só tem o Neymar’

Outro nome que deve ficar ausente é Neymar. O treinador chegou a programar sua observação in loco, mas o camisa 10 do Santos estava suspenso no duelo diante do Bahia, jogo que Ancelotti acompanhou no último domingo. Apesar da ausência, o técnico já deixou claro que Neymar faz parte dos planos para a Copa do Mundo e não precisa ser testado neste momento. O que pode surpreender, porém, é a presença de outro atleta santista. O goleiro Gabriel Brazão, observado pela comissão técnica nas últimas semanas, pode ganhar a chance de integrar a lista, brigando pela vaga que foi de Hugo Souza na primeira convocação.

Entre os nomes cotados como novidade, aparecem Marcos Antônio, volante do São Paulo, e Luiz Henrique, atacante do Zenit, da Rússia, que deve retornar à Seleção. Lucas Paquetá, que marcou um golaço no final de semana, também pode retornar. No setor ofensivo, duas apostas chamam a atenção: Kaio Jorge, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 15 gols pelo Cruzeiro, e Matheus Pereira, seu companheiro de equipe, vivem a expectativa de uma oportunidade com a camisa verde-amarela.

continua após a publicidade

Esta será a primeira lista de fato montada por Ancelotti, que já participou das duas partidas anteriores da Seleção, mas agora conta com mais tempo de observação. O italiano tem acompanhado de perto o futebol brasileiro, marcando presença em estádios como Maracanã, Nilton Santos, MorumBis, Arena MRV e Arena Fonte Nova. O trabalho de mapeamento também envolveu membros de sua comissão, como o preparador físico Cristiano Nunes, que recentemente esteve em Santos para levantar informações sobre o desempenho físico de Neymar.

Após a convocação, os jogadores se apresentam em 31 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe treinará no local até o dia 3 de setembro, quando viajará ao Rio de Janeiro. No dia 4, enfrenta o Chile no Maracanã. Em seguida, retorna ao CT da CBF para preparar o duelo diante da Bolívia, no dia 9, em El Alto, cidade a mais de 4.000 metros de altitude.

Além das duas últimas rodadas das Eliminatórias, o calendário da Seleção Brasileira reserva mais compromissos antes da Copa. Em outubro, o Brasil enfrentará seleções asiáticas, com Japão e Coreia do Sul como adversários prováveis. Em novembro, será a vez de enfrentar seleções africanas, e em março de 2026, haverá amistosos contra equipes europeias. Depois disso, restará apenas um jogo preparatório já próximo ao Mundial.