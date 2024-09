Seleção Brasileira busca título inédito na Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 06:00 • Bogotá (COL)

Nesta quarta-feira (11), o Brasil abre a fase de mata-mata da Copa do Mundo Feminina Sub-20. O duelo é válido pelas oitavas de final do torneio mundial, e a bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, Colômbia.

No campeonato, a Seleção Brasileira não perdeu um jogo, além de não ter levado gol algum. Embora a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20 só tenha finalizado no último domingo (8), o Brasil já tinha garantido a vaga para as oitavas na sexta-feira (6), ao vencer do Canadá por 2 a 0 pela 3ª rodada do Grupo B.

Nas rodadas anteriores, o resultado não foi diferente. As brasileiras entraram em campo, na primeira partida, contra o Fiji, e dominaram completamente, finalizando o duelo com uma goleada monstruosa de 9 a 0. O confronto seguinte contra a França não foi tão "tranquilo", mas a vitória veio mesmo assim, com o placar de 3 a 0, o Brasil terminou a 2ª rodada já praticamente classificado.

Seleção Brasileira venceu o Canadá na 3ª rodada da fase de grupos (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 é a única equipe que venceu o Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino Sub-20, em todas as dez edições da competição, inclusive a de 2024. No entanto, a equipe busca o título inédito na Copa do Mundo da Colômbia 2024.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X CAMARÕES

OITAVAS DE FINAL - COPA DO MUNDO FEMININA SUB-20

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 11 de setembro de 2024, às 18h30

📍 Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (COL)

📺 Onde assistir: Sportv, CazeTV e streaming Fifa+