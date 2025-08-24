Lesão de jogador pré-convocado por Carlo Ancelotti choca web: ‘Acabou’

A lesão de um jogador pré-convocado por Carlo Ancelotti mexeu muito com as redes sociais na noite deste domingo (24). Na partida entre São Paulo x Atlético-MG, o volante Marcos Antônio, do Tricolor Paulista, sentiu a coxa e pediu para sair.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, gostou muito do desempenho do jogador desde a chegada de Hernan Crespo. Ele está na pré-lista do técnico italiano, e a convocação será na segunda-feira, na sede da CBF.

Durante a partida entre São Paulo x Atlético-MG, pelo Brasileirão, Marcos Antônio preocupou a todos depois de sair no carrinho de maca do Morumbis. O volante sentiu a coxa e pediu para ser substituído ainda no primeiro tempo. Veja a reação da web.

Comissão da Seleção acompanhou o jogador no Morumbis

Marcos Antônio, do São Paulo, esteve sob os olhares de alguns membros da comissão técnica de Carlo Ancelotti no último jogo do time, válido pela classificação da Copa Libertadores, segundo apurado pelo Lance!.

Marcos Antônio, do São Paulo, está em lista de pré-convocados da Seleção Brasileira. A apresentação dos atletas está marcada para 1º de setembro, segunda-feira, no centro de treinamentos da Granja Comary, em Teresópolis. O jogador é visto como um dos potenciais para aparecer na lista do técnico.

No Tricolor, o meio-campista tem sido um dos principais destaques da temporada. Emprestado pela Lazio, da Itália, ele tinha contrato até a metade do ano, mas o clube paulista conseguiu negociar a prorrogação do vínculo até dezembro, mantendo as cláusulas que obrigam a compra do jogador.

No jogo em questão, esteve presente entre os jogadores titulares. A partida contra o Atlético Nacional terminou empatada por 1 a 1 e foi decidida nas penalidades. Marcos Antônio ficou responsável por uma das cobranças, mas falhou. Ele está na pré-lista de Carlo Ancelotti.