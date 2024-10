Seleção Brasileira desembarca em Brasília para enfrentar o Peru

Ederson atende aos fãs na chegada da Seleção Brasileira em Brasília (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 23:31 • Brasília (DF)

A Seleção Brasileira chegou em Brasília na noite desta sexta-feira (11) de olho no confronto com o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. As equipes se enfrentam na terça-feira (15), no Estádio Mané Garrincha, às 21h45 (de Brasília).

Os comandados por Dorival Júnior iniciam os treinamentos no Estádio Bezerrão neste sábado (12). A Amarelinha tem três sessões antes do jogo contra o lanterna da competição, que levará seis times de forma direta para o próximo Mundial.

A delegação da Seleção Brasileira foi recebida com muita festa na chegada ao hotel, e os jogadores dedicaram um tempo para tirar fotos com os fãs. Os atletas chegaram de Santiago após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Chile.

Ainda restam ingressos para o confronto entre Brasil e Peru. Os preços variam entre R$ 120 e R$ 600, no Mané Garrincha. Cerca de 70 mil bilhetes foram colocados à venda.