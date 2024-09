Jornalista faz declaração polêmica sobre Rodrygo: ‘Tem entregado mais que Vini’

Rodrygo marcou o único gol do Brasil na vitóroia contra o Equador (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 14:06 • Rio de Janeiro

Na ausência de Neymar, Rodrygo assumiu a camisa 10 e vive um momento positivo pela Seleção Brasileira. O atacante é o artilheiro do Brasil no ciclo pós-Copa de 2022, com seis bolas na rede. A versatilidade e desempenho de Rodrygo foram elogiadas pelo jornalista da ESPN, Fernando Campos, que comparou os astros do Real Madrid.

- No pós-Tite, o Rodrygo tem entregado mais que o Vinicius Júnior. Atualmente, ele é o jogador mais importante da Seleção. Acho que o Vinicius merece ser premiado como melhor jogador do mundo, mas para a Seleção, depois da saída do Neymar, o Rodrygo é o jogador mais importante - iniciou o jornalista, antes de completar:

- O Rodrygo é diferenciado porque ele é completo, consegue exercer muitas funções em campo. Ele tem o drible, finalização, capacidade de organizar o jogo, articular as jogadas. Mas o preço que ele paga por essa versatilidade é sempre ser colocado para "quebrar um galho". Com essa de estar sempre se adaptando ao que é melhor para a equipe, ele se afasta do posto de protagonista e perde os holofotes - concluiu.

Com Rodrygo mais uma vez entre os titulares, o Brasil de Dorival Júnior volta a campo nesta terça-feira (10). O duelo será contra o Paraguai, no caldeirão do Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), com início marcado para as 21h30.