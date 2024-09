Raphinha faz alerta sobre cuidados com a saúde mental e desabafa: ‘Pensei em sair do Barcelona algumas vezes’

Raphinha, atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira (Foto: Josep Lago / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 14:07 • Redação do Lance!

Na última semana, em entrevista à rádio catalã RAC1, o atacante Raphinha ressaltou a importância de contar com o apoio de um psicólogo para atletas, algo que ele considera crucial para evitar que o esporte tenha um impacto negativo em suas vidas. O jogador do Barcelona confessou que precisa da ajuda dos profissionais que cuidam do seu equilíbrio emocional. Ele também desabafou sobre os desafios da saúde mental no clube.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

-Pensei em sair algumas vezes, mas esses pensamentos passaram rápido. Este é o Barça, um clube enorme. É normal que seja difícil. Se você trabalha duro e quer ter uma carreira no futebol, não pode desistir. Tive muitos motivos para desistir, deixar o futebol e continuar com minha vida. Houve momentos em que cheguei em casa e não sabia se levantaria na manhã seguinte para treinar. Eu chorei aqui [no Barcelona] também.

-Faço trabalho psicológico porque vi o quanto é importante. Todo mundo deveria fazer porque ajuda muito. Se você não cuida de si mesmo, o futebol é uma profissão que te destrói. É muito fácil entrar em depressão e desistir de tudo - desabafou Raphinha.

O atacante é só mais um caso recente de um movimento que cresce dentro do futebol. O bem-estar psicológico, antes considerado um tabu, agora é um elemento essencial nas discussões sobre o desempenho dos atletas e tem recebido cada vez mais atenção.

Raphinha vive grande momento na segunda metade de 2024 pelo Barcelona (Photo by Manu Quintero / AFP)

É cada vez mais frequente a procura dos clubes na busca para garantir o apoio de profissionais especializados para melhorar o equilíbrio emocional, otimizar o desempenho em campo e fortalecer a convivência com a comissão técnica.

-A saúde mental no futebol nunca foi tão destacada como agora. Este tema é de extrema importância e tem um impacto significativo na carreira dos atletas, refletindo mudanças nas gerações e na forma como lidam com frustrações. O aumento da atenção ao suporte psicológico é um reflexo das necessidades atuais dos jogadores -comenta a Flávia Magalhães, médica com mais de 20 anos de experiência no esporte e participação em eventos como a Copa América e os Jogos Olímpicos.

Na Copa de 2022, realizada no Catar, por exemplo, depois da eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia, nos pênaltis, jogadores apareceram nas redes sociais demonstrando abatimento. “Ontem ainda não passou, foi impossível dormir e o que aconteceu ainda dói”, revelou Richarlison em suas redes sociais. Neymar foi outro que também compartilhou o momento difícil que estava vivendo com a queda. “Estou destruído psicologicamente, essa com certeza foi a derrota que mais me doeu”, postou.

Vinícius Júnior, o principal astro da seleção brasileira atualmente, também passou por um acompanhamento próximo realizado por Marisa após ser alvo de ataques racistas. Desde março, ela tem monitorado de perto o cotidiano dos jogadores, realizando sessões para compreender como cada atleta se sente. Esses relatórios são encaminhados ao técnico Dorival Júnior, permitindo que ele tenha uma visão mais cuidadosa sobre possíveis questões ou desconfortos que possam surgir.

-É vital atender às necessidades individuais dos atletas e oferecer suporte ao crescimento do grupo para manter um ambiente positivo. Esse acompanhamento também é fundamental para identificar mudanças comportamentais e auxiliar o treinador na tomada de decisões estratégicas - explica Eduardo Cillo, coordenador de psicologia esportiva do Comitê Olímpico do Brasil (COB).