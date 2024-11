Início de trabalho de Dorival Jr. na Seleção tem marca preocupante

Comandante da Seleção Brasileira desde março de 2024, Dorival Jr tem encontrado dificuldades para unir bom desempenho e resultados no início de trabalho na Canarinho. Na quinta colocação da tabela nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil encerrou os compromissos do ano com um empate frustrante diante do Uruguai em Salvador. O início de trabalho liga um alerta visando os objetivos futuros da Seleção.

Desde o último título mundial brasileiro, em 2002, a equipe principal nacional teve nove treinadores, entre interinos e efetivados, e Dorival, em 14 partidas disputadas, tem o terceiro pior início de trabalho com relação ao aproveitamento de pontos. Os únicos nomes com desempenhos piores são Carlos Alberto Parreira, entre 2003 e 2006, e Mano Menezes, de 2010 a 2012.

Aproveitamento dos primeiros 14 jogos dos técnicos da Seleção Brasileira

CARLOS ALBERTO PARREIRA (2003-2006)

5 VITÓRIAS

7 EMPATES

2 DERROTAS

22/42 pontos conquistados: 52,3% de aproveitamento

DUNGA (2006-2010)

9 VITÓRIAS

3 EMPATES

2 DERROTAS

30/42 pontos conquistados: 71,4% de aproveitamento

MANO MENEZES (2010-2012)

7 VITÓRIAS

3 EMPATES

4 DERROTAS

24/42 pontos conquistados: 57,1% de aproveitamento

FELIPÃO (2013-2014)

8 VITÓRIAS

4 EMPATES

2 DERROTAS

28/42 pontos conquistados: 66,6% de aproveitamento

DUNGA (2014-2016)

12 VITÓRIAS

1 EMPATE

1 DERROTA

37/42 pontos conquistados: 88% de aproveitamento

TITE (2016-2022)

11 VITÓRIAS

2 EMPATES

1 DERROTA

35/42 pontos conquistados: 83,3% de aproveitamento

DORIVAL JR. (2024-)

6 VITÓRIAS

7 EMPATES

1 DERROTAS

25/42 pontos conquistados: 59,5% de aproveitamento

Fernando Diniz e Ramon Menezes, interinos no processo de transição após a saída de Tite, tiveram uma amostragem de jogos menor que a de Dorival, e por isso, não entraram na comparação.

Vale apontar as semelhanças entre os inícios de trabalho menos expressivos. Sob o comando de Mano Menezes, que possui o pior percentual de pontos do recorde, a Seleção teve dificuldades de desempenhar em amistosos, e assim como o Brasil de Dorival, fracassou na Copa América: a Amarelinha foi eliminada pelo Paraguai em uma atuação vexatória nos pênaltis pelas quartas de final da Copa América da Argentina, em 2011.

Já Parreira, que substituiu Felipão após a conquista do pentacampeonato, teve sua segunda passagem pela Seleção marcada pelas conquistas da Copa América e da Copa das Confederações, apesar do início oscilante.

