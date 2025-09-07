Há 26 anos, Brasil fez um 7 de setembro histórico também no futebol

TERESÓPOLIS - O 7 de setembro é o feriado da Independência, e há exatos 26 anos também se transformou na data em que o Brasil realizou uma de suas partidas mais memoráveis das últimas décadas. Foi quando a Seleção Brasileira de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Nazário e Rivaldo goleou a Argentina por 4 a 2 em amistoso no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O grande nome daquela partida foi Rivaldo, autor de um triplete (ou hat-trick). Ele chegou a marcar um quarto gol, que acabou anulado incorretamente pelo árbitro colombiano Oscar Ruiz. O meia ainda deu a assistência para um gol de Ronaldo Nazário.

A partida entre Brasil x Argentina era a segunda em três dias. No dia 4 daquele mês, a Seleção, então comandada por Vanderlei Luxemburgo, perdera por 2 a 0 para os argentinos no Monumental de Nuñez. Os gols foram de Verón e Crespo, hoje técnico do São Paulo.

Assim, vencer em Porto Alegre naquele 7 de setembro de 1999 era imperativo para a Seleção Brasileira. Mais ainda porque o Brasil vinha de derrota na final da Copa das Confederações um mês antes, quando fora superada pelo México por 4 a 3.

Beira-Rio lota no feriado de 7 de setembro

Quase 50 mil torcedores estiveram presentes no Beira-Rio naquela tarde. Boa parte da torcida, em especial a do lado azul do Rio Grande do Sul, estava lá para ver Ronaldinho Gaúcho. Mas foi Rivaldo quem roubou a cena.

Além dos três gols, o meia do Barcelona saiu de campo com números impactantes. O jogador — que no fim daquele ano seria eleito o melhor do mundo — foi quem mais finalizou no jogo (oito chutes a gol, sendo seis no alvo); quem mais driblou (seis vezes, ao lado de Cafu); e quem mais recebeu a bola (65 vezes). O levantamento foi feito pelo Datafolha.

Mesmo aturdidos, os argentinos conseguiram marcar duas vezes. Ayala marcou no fim do primeiro tempo, quando o Brasil já vencia por 2 a 0; e Ortega, na reta final da partida, deu os números finais da partida.