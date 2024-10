uiz Henrique celebra gol pela Seleção Brasileira (Foto: Javier Torres / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 16:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Responsáveis pelos gols da vitória do Brasil contra o Chile, na noite da última quinta-feira (10), Igor Jesus e Luiz Henrique, ambos do Botafogo, ampliaram uma marca histórica do Glorioso pela Seleção Brasileira.

➡️ Botafogo x Peñarol, pela Libertadores, terá 100% dos ingressos esgotados por sócios

➡️ Botafogo vibra com boa fase de Igor Jesus e espera propostas de até R$ 250 milhões

Desde 1914, ano de estreia do Brasil no futebol de seleções, o Botafogo é clube que mais contribuiu com gols para a Seleção. Ao todo, segundo o jornalista Rodolfo Rodrigues, da placar, são 244 gols do Glorioso, contra 235 do Santos e 228 do Flamengo. Veja a lista!

Igor Jesus e Luiz Henrique ampliam marca do Botafogo (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)

Botafogo – 244

Santos – 235

Flamengo – 228

Corinthians – 161

Vasco – 158

Barcelona – 130

São Paulo – 120

Palmeiras – 118

Fluminense – 107

Cruzeiro – 79

Real Madrid – 69

PSG – 63

Inter de Milão – 63

Atlético-MG – 60

Internacional – 50

Igor Jesus, do Botafogo vive expectativa de jogar diante da torcida da Seleção

Igor Jesus estreou pela Seleção Brasileira marcando gol e vive seu melhor momento na carreira. Ídolo da torcida do Botafogo, ele agora quer se firmar na equipe nacional. Neste domingo, ele admitiu que está ansioso para entrar em campo diante do Peru, na terça-feira, para sentir o clima da torcida brasileira.

No fim da tarde de sábado, Igor Jesus ficou um bom tempo atendendo aos torcedores que foram ao estádio Bezerrão acompanhar o treino da Seleção Brasileira. Agora, aguarda a chance de jogar na terça-feira no Mané Garrincha.

— Fico muito feliz de ter essa oportunidade de jogar diante do nosso torcedor. Isso faz muita diferença, porque sabemos o quanto o torcedor nos apoia e nos passa confiança também —, declarou o atacante.

— Desde quando eu voltei ao Brasil (vindo do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes) eu tinha essa vontade de sentir esse clima, de jogar com o estádio lotado, com o torcedor a nosso favor. E hoje estar tendo essa oportunidade, eu fico muito feliz. Espero dar muitas alegrias e fazer um ótimo trabalho.