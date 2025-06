Filha de Pelé se emociona e exalta Ancelotti em jogo da Seleção

O legado de Pelé esteve presente no duelo da Seleção Brasileira com o Paraguai nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, a primeira partida de Carlo Ancelotti em território nacional. Filha do Rei, Flávia Arantes do Nascimento conversou com o Lance! e falou em emoção ao ouvir os torcedores cantarem música relembrando o legado do pai. Além disso, ela elogiou o técnico italiano, que completa 66 anos.

— É uma emoção ver esse estádio lotado de camisas amarelas. Agora há pouco estavam gritando: "Mil gols, mil gols". Então sempre é emocionante, sempre a gente lembra o quanto ele amava a bola, amava o jogo. É muito emocionante ver a Seleção de novo entrando em campo, hoje com um novo técnico. Por sinal, parabéns, Ancelotti! Começou bem, ganhando um gol de aniversário. E que seja o início, né? Ele é um cara que tem conhecimento dessa turma que joga lá fora. Então, é um olhar diferente. Acredito que ele tem habilidades para tirar o melhor dessa juventude. A gente fica muito, emocionado de ver um novo começo para Seleção — destacou Flávia no intervalo do jogo entra Brasil e Paraguai.

Conexão com Pelé

A fisioterapeuta demonstrou orgulho pela semelhança física com o pai. Além de Flávia, os netos de Pelé Arthur e Gabriel estão presentes no estádio do Corinthians para acompanhar a partida, válida pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

— É de muito orgulho ser parecida com o DNA de uma pessoa que tem tantas vitórias e trouxe tanta alegria para tanta gente. Isso tem que ser um orgulho para mim. Todo mundo sempre vem contar uma história. Isso é o máximo, né? Pelé tem história com todo mundo, direta e indireta. Então, é muito gostoso ouvir as histórias que seu pai tocou na vida de cada um — disse a filha do eterno camisa 10 da Seleção.

— Hoje estamos com os netos, o Arthur e o Gabriel. O Otávio não pôde vir, que são os únicos que estão aqui no Brasil. A gente tenta acompanhar e ser presente aonde a gente pode. Trazendo a memória, trazendo o futuro do que é o legado do Pelé, do que é a história do Pelé. Que ela nunca morra. Pelé tá na bola, Pelé tá na camiseta de cada um que torce por esse Brasilzão. É isso que a gente tem que fazer — completou.

