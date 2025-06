Vini Jr. está fora do próximo jogo da Seleção Brasileira

O atacante Vini Jr. está fora do jogo contra o Chile, no dia 4 de setembro, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador levou o segundo cartão amarelo no jogo diante do Paraguai, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, e está suspenso.

continua após a publicidade

➡️Ancelotti é homenageado com mosaico antes de Brasil x Paraguai

➡️Parabéns, Carletto: famosos revelam o que dariam de presente para Ancelotti

Vini Jr. levou o segundo cartão amarelo após falta dura em Enciso. Curiosamente, o primeiro cartão do atacante havia sido contra o mesmo Paraguai, no jodo de ida, em Assunção. No atual ciclo da seleção brasileira, a suspensão do jogador é a segunda. Ele desfalcou o time canarinho no jogo contra o Uruguai, em julho de 2024, nas quartas de final da Copa América.

continua após a publicidade

Com a camisa da seleção brasileira, Vini Jr. já disputou 41 partidas e fez sete gols. Com o técnico Carlo Ancelotti, o jogador passou a usar a camisa 10 da seleção brasileira.

Após a partida contra o Paraguai nesta terça-feira, o Brasil terá mais três datas-Fifa em 2025. Serão os dois últimos jogos das Eliminatórias em setembro. Posteriormente, a equipe fará quatro amistosos. Em entrevista, o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, revelou que a preferência nas partidas de outubro e novembro é que os adversários sejam de escolas asiáticas e africanas.

continua após a publicidade

- Nós temos nosso plano. Vamos tentar, depois de confirmada a classificação, colocar de pé a nossa ideia, já com a concordância da comissão técnica. Dentro de 2025, jogarmos com as seleções asiáticas e africanas, porque são continentes que não tem muito mais jogos de Eliminatórias e nem outros tipos de torneios — declarou Rodrigo Caetano, em entrevista ao "Sportv".

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte