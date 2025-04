Último treinador campeão mundial com o Brasil, Luiz Felipe Scolari aprova a ideia de um estrangeiro no comando da Seleção. Mais do que isso, em sua entrevista coletiva de apresentação como coordenador técnico do Grêmio, no início da tarde desta terça-feira (29), em Porto Alegre (RS), Felipão rasgou elogios a Carlo Ancelotti, cotado fortemente para assumir a Seleção Brasileira.

— Essa reserva de mercado acho bobagem. Condição de trabalho, se ela é boa, é aqui, na China, no Japão, em qualquer lugar. Nós não temos que ter medo de ninguém. Se somos bons, ou somos melhores, ou aprendemos com quem é melhor que nós. [...] Não vejo que nós tenhamos que blindar só treinadores brasileiros, só esse ou aquele. Porque nós saímos daqui, vamos trabalhar fora, e aí achamos muito legal e queremos a reciprocidade dos que estão lá fora — afirmou.

Felipão rasga elogios Ancelotti

Felipão também falou especificamente sobre Ancelotti. Em suas extensas carreiras, uma curiosidade é que ambos treinaram o Chelsea em 2009 — o treinador italiano foi contratado meses depois da demissão do brasileiro.

— Se o Carlo Ancelotti vier a treinar o Brasil, será muito bem recebido. Vamos tratá-lo como ele merece. Pelo que eu conheço do Carlo, é um técnico espetacular e uma pessoa espetacular — declarou Felipão.

Carlo Ancelotti pode ser o novo treinador da Seleção Brasileira (Foto: Josep Lago / AFP)

Conforme a imprensa europeia, Ancelotti deve deixar o comando do Real Madrid ao final desta temporada. Com isso, assumiria o comando da Seleção Brasileira em junho.