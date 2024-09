Quarteto do Real Madrid se apresenta, e Seleção Brasileira está completa para Eliminatórias

Dorival Júnior comanda primeiro treino com Seleção Brasileira completa nesta terça-feira (3) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 11:59 • Curitiba (PR)

Guilherme Moreira, enviado especial à Curitiba

Com o quarteto do Real Madrid, a Seleção Brasileira está completa para os jogos de setembro das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Equador e Paraguai. A delegação está hospedada em um hotel de Curitiba, que recebeu dezenas de torcedores para recepcionar os últimos atletas.

Na manhã desta terça-feira (3), nove jogadores que faltavam chegaram na capital paranaense. Os últimos foram os atletas do clube merengue: o zagueiro Éder Militão, e os atacantes Rodrygo, Vini Júnior e Endrick.

Além dos madrilenhos, o goleiro Alisson, o lateral-direito Danilo, os zagueiros Marquinhos e Beraldo, e o meio-campista Bruno Guimarães se juntaram ao grupo canarinho. Todos ficam à disposição do técnico Dorival Júnior para o segundo treino, marcado para 15h30 (de Brasília), no CT do Caju, do Athletico-PR.

O Brasil terá três treinamentos até o jogo contra o Equador na sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira. Essa será a estreia do treinador na competição após a participação na Copa América. A Seleção ocupa a sexta posição nas Eliminatórias e vem de três derrotas consecutivas para Uruguai, Colômbia e Argentina.