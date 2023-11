MOLEQUE DE XERÉM

Uma das melhores estruturas de base do Brasil, o Fluminense também está representado na Seleção por uma promessa do futebol nacional. Kauã Elias, titular da Seleção, tem números estrondosos e é tratado no Rio de Janeiro como o próximo grande centroavante do futebol carioca. Com 17 anos, o atacante já marcou mais de 100 gols nas categorias de base tricolores e foi um dos artilheiros do Sul-Americano, com cinco gols marcados. Neste ano, Kauã entrou em campo pela Libertadores, em visita do Tricolor ao The Strongest na Bolívia, e se tornou o jogador mais novo do clube a atuar na competição, com 16 anos, 11 meses e 28 dias.