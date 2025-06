Esperado por Ancelotti, Raphinha participou de 35% dos gols da Seleção nas Eliminatórias

Após o empate sem gols diante do Equador, Carlo Ancelotti destacou a falta de Raphinha no jogo em que o italiano estreou pela Seleção Brasileira. O italiano apontou que, com a volta do jogador do Barcelona-ESP, o Brasil terá um aumento no desempenho ofensivo. Os dados corroboram a visão do treinador.

continua após a publicidade

‘Ancelotti impõe autoridade sem ser autoritário’, elogia Rodrigo Caetano

Campeão espanhol, Raphinha foi um dos pilares da equipe catalã na temporada, e mostrou-se fundamental também no atual ciclo da Seleção Brasileira.

Raphinha chega ao confronto contra o Paraguai em excelente fase, respaldado por números expressivos tanto na temporada por seu clube quanto pela Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Nas Eliminatórias Sul-Americanas, o desempenho do camisa 11 mantém um padrão de regularidade. Em 10 jogos, todos como titular, ele marcou cinco gols e deu duas assistências, com média de um envolvimento direto em gol a cada 122 minutos. Ele também apresenta média de 2,1 passes decisivos por partida e 2,6 finalizações, sendo 1,2 no alvo. Ainda que o número de dribles certos tenha caído para 0,6 por jogo, o atacante tem sido eficiente ao provocar faltas (1,4 por partida) e abrir espaços no setor ofensivo.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na temporada atual, o atacante disputou 63 partidas, sendo titular em 59 delas, e teve participação direta em 61 gols — foram 38 gols marcados e 23 assistências distribuídas. Em média, Raphinha participa de um gol a cada 85 minutos, além de contribuir com 2,6 passes decisivos por jogo e ter criado impressionantes 48 grandes chances ao longo da temporada. Ele também finaliza bastante: são 3,3 chutes por partida, sendo 1,3 na direção do gol. Seu repertório ainda inclui 1,2 dribles certos e 1,0 falta sofrida por jogo, o que atesta sua agressividade e capacidade de desequilibrar no um contra um.

continua após a publicidade

Com a camisa da Seleção Brasileira, Raphinha já soma 33 partidas, 29 delas como titular, com 11 gols e sete assistências. Ele participa de um gol a cada 129 minutos pela equipe nacional e tem média de 1,4 passes decisivos, 2,3 finalizações (sendo uma no gol), além de 0,9 dribles certos e 1,3 faltas sofridas por jogo. Esses números reforçam sua importância tática e técnica, além de justificarem sua presença entre os titulares de Carlo Ancelotti.