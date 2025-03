Escalação da Seleção nesta terça tem seis mudanças, com duas novidades

O técnico Dorival Júnior terá novidades na escalação da Seleção que encara a Argentina nesta terça-feira (25), pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta os argentinos a partir das 21h (de Brasília) no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Nessa segunda-feira (24), a escalação foi antecipada pela primeira vez por Dorival. Ele concedeu entrevista antes do último treino da Seleção para o jogo com os argentinos, ainda em Brasília. E revelou que, a todo, o Brasil terá seis mudanças em relação àquele que começou diante da Colômbia, na quinta-feira (20), no Mané Garrincha.

Quatro dessas mudanças eram esperadas, já que Dorival teve que fazer dois cortes — de Alisson (protocolo de concussão) e Gerson (lesão) — e perdeu Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos por excesso de cartões amarelos.

Duas alterações, porém, são por opção tática: Wesley vai para a lateral-direita, e Matheus Cunha irá compor o ataque.

Lateral do Flamengo na escalação da Seleção era pedido da torcida

A entrada de Wesley na lateral-direita era um pedido da torcida desde que ele se apresentou com o restante do elenco para esta Data Fifa, na segunda-feira (17).

Wesley começou no banco diante da Colômbia, mas a entrada no segundo tempo deu mais poder ofensivo à Seleção pelo lado direito. Assim, ele ganhou a vaga na escalação que encara a Argentina.

Dessa forma, o técnico Dorival Júnior deve confirmar a escalação da Seleção com Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Rodrygo; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

Na Argentina, Lionel Scaloni não deve surpreender. A imprensa argentina projeta o time com Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Almada e Julián Álvarez.

Um dos maiores clássicos entre países do futebol mundial, Argentina x Brasil ganhou um ingrediente extra após fala polêmica de Raphinha em entrevista ao ex-jogador Romário. Na conversa, o atacante do Barcelona falou que o jogo deste terça é para "porrada neles", e acrescentou: "No campo e fora de campo se tiver que ser".