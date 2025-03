Dorival deixa Endrick no banco e revela conversa com Ancelotti

Dorival Júnior comandou na manhã desta segunda-feira (24) o último treino da Seleção Brasileira antes do jogo com a Argentina. Antes da atividade, realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o treinador concedeu entrevista coletiva e confirmou a escalação do time — que, mais uma vez, não terá Endrick entre os titulares.

Convocado para a vaga de Neymar, o atacante do Real Madrid não tem sido nem a terceira opção entre os reservas. Diante da Colômbia, Dorival Júnior escalou João Pedro e, no decorrer do jogo, lançou mão de Savinho e Matheus Cunha. Agora, Cunha será titular diante da Argentina.

— Ele (Endrick) tem chamado a atenção em todos os treinamentos, tudo agora é questão de tempo. Nós precisamos, primeiro, ter um pouco mais de posse de bola com a nossa equipe, temos que valorizar um pouco mais dessa posse, por isso a característica de um João Pedro, a característica de um Matheus Cunha — justificou Dorival Júnior na manhã desta segunda-feira (24).

Dorival vê 'evolução grande' em Endrick

Dorival garantiu que o atacante do Real Madrid vem sendo “muito acompanhado” pela comissão técnica, e revelou que teve uma longa conversa com Carlo Ancelotti, treinador da equipe espanhola, sobre o jogador.

— O Endrick vem sendo acompanhado, e muito. Nessa última viagem que eu tive para fora, eu tive uma conversa de umas duas horas e meia com o Ancelotti. Falamos sobre muitos assuntos, mas principalmente sobre esse momento que o Endrick vem vivendo. Ele está tendo uma evolução muito grande daquilo que nós vimos um ano atrás — afirmou Dorival Júnior.

— O Endrick agora está numa nova etapa, muito mais maduro. É natural isso. Acredito que um ano quase de Europa, ele naturalmente se ficasse dentro do País teria uma evolução um pouco diferente — considerou o técnico da Seleção Brasileira.