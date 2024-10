Bellingham brasileiro? Dorival compara jogador da Seleção com astro do Real Madrid

Dorival Júnior durante coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Thiago Braga/Lance!)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 09/10/2024 - 11:42

Destaque nas últimas partidas da Seleção Brasileira, Rodrygo terá a responsabilidade de ser o principal articulador da equipe no duelo contra o Chile, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A função do camisa 10, inclusive, foi comparada por Dorival Júnior a de Bellingham no Real Madrid.

A ideia de Dorival é utilizar o jogador atrás do trio ofensivo do Brasil, que será formado pelo estreante Igor Jesus, além de Raphinha e Savinho.

- Aproveitamos o que tinha de melhor e o que acontecia no Real com Rodrygo e Vini. Aproveitamos essa condição, já que buscamos um terceiro homem por dentro, que seria o Raphinha, dando ao Rodrygo a função do Bellingham no Real - comentou Dorival Júnior.

Pressionado no cargo devido a posição do Brasil na tabela de classificação, Dorival revelou que o principal foco da comissão no momento é encontrar regularidade em campo. Posteriormente, o comandante avalia mexer nas peças e testar novas opções.

- Tudo que precisamos é buscar uma regularidade, é nosso maior desafio. Depois disso teremos possibilidade de mexer peças. A pressão pelo momento é grande e precisamos de ajuste para depois trabalhar em cima de opções - completou.

Dorival Júnior durante treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira finalizou sua preparação na manhã desta quarta-feira (9), na Academia de Futebol, e viaja para Santiago à tarde, onde encara o Chile na próxima quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional.