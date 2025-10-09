Na véspera do amistoso com a Coreia do Sul, o técnico Carlo Ancelotti finalmente conseguiu treinar o Brasil com todos os seus jogadores. E a escalação que o treinador avalia para o jogo desta sexta-feira (10), em Seul, é ofensiva, a despeito de os sul-coreanos terem esgotados os mais de 60 mil ingressos para a partida.

Antes do treino desta quinta-feira (9), Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva em que apenas revelou que a base do Brasil diante da Coreia do Sul será a mesma que venceu o Chile por 3 a 0 no Maracanã, no mês passado, e que Bento será o goleiro titular.

Como de costume, o treino foi fechado na tarde desta quinta em Seul, início da manhã no Brasil. Foi o primeiro trabalho em que Carlo Ancelotti contou com todos os 26 convocados à disposição, mas, a julgar pelas atividades realizadas nos últimos dias, a tendência é que a Seleção entre em campo no Seul World Cup Stadium com três atacantes, além de um meia com vocação ofensiva.

Assim, a provável escalação do Brasil para o jogo com a Coreia do Sul tem Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Rodrygo); Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr.

Ancelotti quer que Brasil 'melhore convencimento' diante da Coreia

A partida diante dos coreanos será o primeiro dos dois jogos pedidos por Ancelotti contra uma equipe da "escola asiática". Na próxima terça-feira (14), o Brasil encara o Japão, em Tóquio.

O técnico da Seleção afirma que os amistosos são uma oportunidade de a equipe melhorar a atitude — termo que é quase um mantra desde que Ancelotti assumiu o Brasil, no fim de maio —, mas o treinador também quer um aumento de confiança.

— O jogo de amanhã (sexta-feira) é uma oportunidade para melhorar a qualidade, melhorar a atitude e melhorar o convencimento que a equipe tem de ter para se preparar bem a Copa do Mundo.