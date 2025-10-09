O técnico Carlo Ancelotti disse nesta quinta-feira (9) que, ainda que Seleção Brasileira tenha pouco tempo de trabalho até a Copa do Mundo do ano que vem, o objetivo é "muito claro": vencer o Mundial, que será organizado em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. Na visão do treinador, o bom ambiente do grupo de jogadores e a atitude deles em campo podem fazer a diferença.

— O jogador brasileiro quer jogar pela Seleção. É diferente do clube, porque dentro de um clube há muitos idiomas, e numa seleção o idioma é o mesmo, é mais fácil a comunicação entre os jogadores. Eu gosto da boa relação entre os jogadores. E, para chegar a um objetivo, o ambiente onde você trabalha é muito importante — declarou o treinador em entrevista coletiva no Seul World Cup Stadium, palco do amistoso desta sexta-feira (10) com a Coreia do Sul.

— É uma base muito importante. Cada um de nós pensa em um objetivo muito claro: o objetivo é, tem que ser, ganhar a Copa do Mundo, e não ser o melhor jogador do mundo ou do Mundial. Não quero jogadores que queiram estar na Copa para ser o melhor do mundo ou da Copa. Tem que estar na Copa para ganhar a Copa.

Momentos antes da entrevista de Carlo Ancelotti, o volante Casemiro, um dos líderes da Seleção Brasileira, manifestara preocupação com o pouco tempo de trabalho que o Brasil terá com o treinador até a Copa do Mundo. Mas Ancelotti disse estar seguro de que a equipe nacional vai chegar bem preparada para o Mundial.

— A seleção tem uma base ampla, não só destes jogadores, que eu conheço muito bem, mas também de outros jogadores. Eu gosto muito do ambiente na equipe. Acho que é um ambiente muito positivo, com atitude dos jogadores, com profissionalismo dos jogadores. Estou convencido que vamos preparar um ambiente muito bom e positivo para a Copa do Mundo, com peças muito importantes — declarou Ancelotti.

Outros pontos da entrevista de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira

Escalação do Brasil diante da Coreia do Sul

— Amanhã (sexta) vai começar o jogo o Bento, e o próximo jogo é o Hugo Souza. O jogo de amanhã é uma oportunidade para a equipe de melhorar a qualidade, melhorar a atitude e melhorar o convencimento que a equipe tem de ter para preparar bem a Copa do Mundo.

— A escalação da amanhã passa por aí (partida diante do Chile, pelas Eliminatórias). Contra o Chile a equipe jogou bem. Amanhã vamos começar assim.

Conversa com Éder Militão agora e no período em que o zagueiro ficou afastado

— Obviamente, sim, conversei, porque na minha carreira futebolística eu passei o mesmo com lesões de joelho. É algo que pode acontecer com quem joga futebol.

— Ele se recuperou bem, está mostrando no Real Madrid sua melhor versão do jogo, é um jogador muito importante. Contra ele, há uma concorrência muito alta na posição do zagueiro, porque há muitos jogadores muito bons. Aqui, hoje, temos quatro, e outros não estão aqui mas podem tranquilamente estar aqui. E nessa posição, estamos muito, muito tranquilos.

O que o Brasil precisa melhorar

— Eu gostei muito do jogo defensivo da equipe, em junho, em setembro, que a equipe defendeu muito bem. O time foi compacto, unido, com compromisso, intenso. Onde a equipe tem que melhorar? Eu acho que amanhã (sexta) é uma oportunidade de mostrar a qualidade que têm os jogadores. Temos que jogar um bom futebol. Você pode jogar com quatro, com três, com um, com cinco, não muda muito. Como disse antes, a escalação da manhã passa pelo jogo contra a Chile.

