Artilheiro da Europa é dispensado de seleção; entenda

Artilheiro do futebol na Europa, o atacante Viktor Gyökeres foi dispensado da seleção da Suécia para a Data Fifa que está por vir. O atacante foi convocado e se apresentou normalmente, porém, não treinou nesta terça-feira (3) por alegar dores. Neste sentido, acabou liberado pelo departamento médico.

Em nota, a Associação de Futebol da Suécia disse que a lesão não é grave, porém, não elaborou mais sobre o assunto. Gyökeres já não tinha treinado na segunda-feira, mas ainda havia a esperança de que ele se recuperasse. Nesta terça, porém, a baixa foi confirmada. O artilheiro da Europa será desfalque nas partidas contra Hungria e Argélia, ambos válidos por amistosos.

Mesmo perdendo a Chuteira de Ouro para Mbappé por conta do coeficiente e o peso da liga ser menor, Gyökeres foi o artilheiro da Europa se levarmos em consideração apenas gols marcados em campeonatos. Enquanto o francês do Real Madrid marcou 31 tentos, o sueco balançou as redes 39 vezes.

Somando todas as competições, Gyökeres marcou 54 gols, sendo fundamental nos títulos do Campeonato Português e Taça de Portugal. Seu sucesso lhe credenciou para entrar na mira de grandes clubes europeus, com destaque para o Arsenal, que destoa como o mais interessado em sua contratação para a próxima temporada.

Números de Viktor Gyökeres na temporada

Foto: Reprodução/Suécia

👕 52 jogos

⚽ 54 gols

🎯 13 assistências

