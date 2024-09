Beraldo revela influência de ex-Corinthians em início elogiado no PSG

Foto: Arquivo pessoal / Lucas Beraldo







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 05/09/2024 - 14:36 • São Paulo (SP)

Presente em todas as convocações da Seleção Brasileira em 2024, o jovem Lucas Beraldo vem vivendo dias de glória em sua carreira. No Paris Saint-Germain desde janeiro, o zagueiro de 20 anos se adaptou rápido ao futebol europeu. Prova disso é que coleciona números incríveis no clube francês: esteve campo em 26 dos 33 jogos do time, além de dois gols, e é frequentemente elogiado pelo técnico Luis Enrique. Ao Lance!, Beraldo falou um pouco sobre a nova experiência que vem dando muito certo.

- Cada um tem o seu tempo de adaptação, e tem muitos fatores envolvidos. No meu caso, todo mundo à minha volta contribuiu para acelerar esse processo. O meu treinador, meus companheiros, aqueles com quem eu conseguia me comunicar um pouquinho melhor, que falavam português e espanhol… E claro, o Marquinhos (ex-Corinthians), uma peça-chave para me deixar tranquilo, me fazer sentir em casa rapidamente e poder me divertir jogando futebol. Eu sempre que posso falo isso para ele e agradeço por tudo - disse o jogador, em sua primeira entrevista exclusiva após chegar à Europa.

Apesar de parecer uma missão fácil quando se dá certo em um novo país, alguns fatores são cruciais para que o futebol apresentado seja o mesmo, ou melhor, de quando deixou o Brasil, quando atuava pelo São Paulo. O acompanhamento psicológico, por exemplo, faz toda a diferença para Beraldo. Segundo ele, esse trabalho é feito há alguns anos.

- Eu me preparei muito para viver esse sonho, que nunca é fácil na vida de um atleta, porque envolve expectativas e mudanças importantes. Esse trabalho psicológico, que eu faço desde a época do São Paulo, é algo que eu considero fundamental não só para jogadores de futebol, mas para qualquer pessoa. Todo mundo está sujeito a algum tipo de pressão na vida, a questão é descobrir como lidar bem com ela - afirmou o zagueiro, ao Lance!.

Morar em um país cuja língua falada é muito diferente pode gerar uma certa insegurança a quem sai do Brasil tão cedo. No entanto, Beraldo revela que os jogadores se comunicam em espanhol, o que facilita o dia a dia da maioria dos atletas do PSG.

- Falamos mais em espanhol, até por conta do mister ser espanhol. Ele fala em espanhol em todas as reuniões. E claro que eu, Marquinhos e os portugueses, como o Vitinha, o Gonçalo (Ramos), o Nuno (Mendes) e agora o João (Neves) gostamos da resenha em português… O clima no vestiário é sempre muito leve, nós temos um grupo muito bom - disse Beraldo.

Sobre a concorrência com outros jovens zagueiros brasileiros, Beraldo revela que leva sempre para o lado positivo, já que no Brasil será haverá uma forte geração de atletas em todas as posições. Murillo, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, é um exemplo.

- Independentemente da idade, a concorrência sempre vai existir dentro do futebol, ainda mais num país como o Brasil. Eu sempre levo isso para o lado positivo porque gosto de aprender com todo mundo e assim aprimorar meu futebol. O Murillo é um baita zagueiro e fico muito feliz com o sucesso que ele vem tendo na Inglaterra - completou Beraldo.

O brasileiro está com a Seleção que vai disputar jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, contra Equador, nesta sexta-feira (6), em Curitiba, e Paraguai, na terça-feira (10), em Assunção.