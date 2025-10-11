Em busca de centroavante, Brasil vê Rodrygo comandar ataque da Seleção antes da Copa

A poucos meses da Copa do Mundo, o Brasil vive um paradoxo ofensivo: enquanto busca um centroavante fixo, Rodrygo desponta como o principal artilheiro do ciclo sob o comando de Carlo Ancelotti. O atacante do Real Madrid marcou dois gols na goleada da Seleção Brasileira por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10), em Seul, e chegou a oito gols desde o fim do Mundial do Catar, em 2022.

continua após a publicidade

Por que Ancelotti escolheu Casemiro como capitão do Brasil nesta Data Fifa

O desempenho confirma a tendência de uma equipe que encontra em jogadores de mobilidade a principal fonte de gols. Dos 49 marcados pela Seleção Brasileira após a Copa, 35 foram de atacantes. No entanto, apenas quatro saíram dos pés de centroavantes de ofício — três de Endrick e um de Igor Jesus. A dificuldade de encontrar um homem de área contrasta com o protagonismo crescente de atletas versáteis, como Rodrygo, Vinicius Júnior e Raphinha.

Após a chegada de Carlo Ancelotti, a distribuição de gols seguiu o mesmo perfil. Dos nove gols marcados sob o comando do italiano, sete foram anotados por atacantes: três de Estêvão, dois de Rodrygo e dois de Vinicius Júnior. O técnico tem apostado em um ataque mais móvel, baseado em trocas rápidas e na versatilidade ofensiva de seus jogadores.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz de estar de volta. Passei um tempo longe da Seleção. Estava com muita saudade. Já sabia, tinha na cabeça de levar esses amistosos como final de Copa do Mundo. Foi o que tentei fazer hoje. Deu tudo certo. Feliz com meus gols, com desempenho, mais feliz com o desempenho da equipe. A gente está num ótimo caminho para Copa do Mundo — afirmou Rodrygo após o jogo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além da artilharia, o atacante recupera espaço com Ancelotti, depois de ficar fora das duas últimas convocações. Com oito gols neste ciclo, ele se isolou como o maior goleador da equipe, à frente de Raphinha e Vinicius Júnior, ambos com seis.

continua após a publicidade

A delegação brasileira viaja agora para Tóquio, onde enfrentará o Japão no dia 14, às 7h30 (horário de Brasília), encerrando a série de amistosos na Ásia e se preparando para a reta final de ajustes antes do torneio mundial.