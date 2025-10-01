Em alta no Corinthians, Hugo Souza busca oportunidade ‘prometida’ por Ancelotti

Hugo Souza vive a expectativa de ser convocado pela Seleção Brasileira pela terceira vez sob o comando de Carlo Ancelotti. O selecionado nacional disputará amistosos contra Japão e Coreia do Sul, em um tour pela Ásia, nos dias 7 e 10 de outubro, respectivamente. O goleiro vive boa fase com a camisa do Corinthians.

A convocação será feita nesta quarta-feira (1), às 15h (de Brasília), e terá cobertura do Lance!. No mesmo dia, Hugo Souza entrará em campo pelo Corinthians, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

A estreia de Ancelotti pela Seleção Brasileira foi na Data Fifa de junho. Desde então, o time disputou quatro partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Hugo Souza esteve presente em todas as convocações.

O goleiro disputa posição com Alisson, do Liverpool, e Bento, do Al-Nassr, e ainda não entrou em campo pela Seleção Brasileira. Entretanto, Hugo Souza tem a confiança de Ancelotti, que vê o jogador como um bom pegador de pênaltis.

- Então sim, é algo que estamos pensando e avaliando. O Hugo é verdade que é um goleiro que gosta de pênaltis, ele tem a personalidade, caráter. Então acredito que no próximo jogo, pensamos em dar um jogo a ele, para que ele possa se acostumar ao time - disse o treinador em setembro.

Neste mês, Hugo Souza defendeu uma penalidade na vitória por 2 a 0 contra o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil. O goleiro chegou a oito pênaltis defendidos e ultrapassou Dida no ranking de defesas de pênaltis com a camisa do Corinthians.

Hugo Souza foi convocado duas vezes para a Seleção Brasileira (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Números de Hugo Souza pelo Corinthians em 2025