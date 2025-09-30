menu hamburguer
Estádios do Palmeiras e do Corinthians viram palco para festas de aniversário

Festas infantis em estádios de futebol são nova opção em São Paulo

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
10:40
Neo Química Arena recebe jogo entre Corinthians e Flamengo (Foto: Ulisses Lopreste / Lance)
imagem cameraNeo Química Arena ni jogo entre Corinthians e Flamengo (Foto: Ulisses Lopresti/Lance)
A "Companhia do Tomate' passou a realizar festas de aniversário infantis em três estádios de futebol paulistanos: Allianz Parque (Palmeiras), Neo Química Arena (Corinthians) e Arena Pacaembu Mercado Livre. A iniciativa permite que famílias reservem espaços de até 200 metros quadrados para comemorações personalizadas nos dias em que não há jogos ou shows nos estádios.

A estrutura utilizada para as festas é desmontável e foi projetada para não interferir nas atividades regulares dos estádios.

Allianz Parque, estádio do Palmeiras, recebe festas de aniversário infantil
Allianz Parque, estádio do Palmeiras, recebe festas de aniversário infantil (Foto: Divulgação)

Como funciona?

Durante as celebrações, as crianças participam de partidas de futebol no gramado com narração personalizada, arbitragem oficial e presença dos mascotes dos clubes. Os aniversariantes e convidados também realizam um tour pelos bastidores do estádio, visitando áreas restritas como vestiários, túnel de entrada e banco de reservas.

🟢Allianz Parque - estádio do Palmeiras
Na casa do Palmeiras, o gramado é transformado em playground com brinquedos e mini campo de futebol.

Neo Química Arena - estádio do Corinthians
A Neo Química Arena disponibiliza o Camarote Arena Kids, que conta com cadeiras numeradas, terraço, espaço com brinquedos e jogos eletrônicos.

Neo Química Arena, estádio do Palmeiras, recebendo aniversário infantil
Neo Química Arena, estádio do Palmeiras, recebendo aniversário infantil (Foto: Divulgação)

O serviço inclui segurança, limpeza, equipe de monitores e 15 atrações, entre elas brinquedos infláveis e atividades recreativas. As famílias interessadas já podem reservar os espaços para realizar festas personalizadas nos três estádios, escolhendo entre as diferentes opções disponíveis em cada local.

Paixão do brasileiro foi "pontapé" do negócio

A iniciativa da Companhia do Tomate, que atua no mercado de festas infantis há mais de 26 anos, surgiu como resposta ao forte vínculo dos brasileiros com o futebol. Dados de uma pesquisa realizada pela Serasa em junho de 2025 indicam que 70% dos brasileiros consideram o esporte uma forma de aproximação social.

