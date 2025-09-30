Novos nomes do Corinthians atuaram em gestões da Renovação e Transparência

A diretoria do Corinthians está próximo de anunciar duas novas peças para a gestão. Antônio Rachid será nomeado Secretário-Geral, cargo que ocupou durante a presidência de Roberto de Andrade, em 2017, enquanto Joaquim Arruda, diretor de Esportes Aquáticos da gestão Duilio Monteiro Alves, atuará como Assessor Comercial.

Antecipado pelo 'ge.globo' e confirmado pelo 'Lance', os dois novos componentes participaram de uma reunião da diretoria nesta segunda-feira (29), no Parque São Jorge, e devem ser oficializados no site do clube nesta terça-feira (30). Antônio Rachid e Joaquim Arruda também são conselheiros do Corinthians.

Internamente, as nomeações são vistas como cargos políticos, que também levam em conta a experiência em gestões anteriores, ambas ligadas ao grupo Renovação e Transparência. Antônio Rachid, inclusive, é aliado de Paulo Garcia, nome forte no Conselho Deliberativo do Corinthians.

As nomeações geraram controvérsia no clube. Parte da torcida é contrária à aproximação da diretoria com o grupo Renovação e Transparência, que tem como nomes de destaque Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves, ex-presidentes do Corinthians.

Na última semana, a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, protestou contra Osmar Stábile em razão da presença de Andrés Sanchez em reunião da diretoria alvinegra com a Caixa Econômica Federal para tratar da renegociação da dívida da Neo Química Arena.

Os torcedores chegaram a ir ao Parque São Jorge, no último dia 24, mas Osmar Stabile não estava no clube alvinegro. O presidente marcou uma nova data para se reunir com representantes da torcida organizada.

– Foi assim: quando (o presidente do Conselho do Corinthians, Romeu Tuma Jr) falou em não se pagar mais o financiamento, o presidente da Caixa disse que poderia conversar conosco em uma entrevista. Ele deu essa abertura. Sabendo disso, eu liguei para ele. Aí ele falou que era melhor fazer uma reunião com o pessoal da Caixa em São Paulo. Eu marquei e fui. Quando cheguei, o Andrés já estava lá com o pessoal. Provavelmente alguém o chamou, não fui eu – disse Stabile em entrevista ao 'ge.globo'.