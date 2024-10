Palpite: Chile x Brasil – Eliminatórias Sul-Americanas para Copa de 2026 – 10/10/2024

Rodrygo comemora gol pelo Brasil (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 02:30 • Rio de Janeiro

Em péssimo momento, a Seleção Brasileira chega para este confronto após ter sido derrotada contra o Paraguai na rodada anterior. Já o Chile, também não faz uma boa campanha e aparece próximo da lanterna na tabela das eliminatórias. O jogo começa às 21h (de Brasília) da quinta-feira (10). As equipes se encontram no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, Chile. Assista este confronto no SporTV e Globo.

Palpite Chile x Brasil

Com apenas uma vitória modesta sob o Equador nas últimas cinco rodadas disputadas nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil segue tentando provar o valor de seu elenco na competição. Enquanto isso, o Chile foi capaz de acumular um único triunfo ao final da 8ª rodada, ficando cada vez mais distante uma possível classificação para a próxima copa.

Mesmo em péssima fase, a Seleção Brasileira segue buscando alternativas para que suas estrelas consigam ter melhores desempenhos. Diante de uma frágil e abalada Seleção Chilena, o elenco comandado por Dorival Júnior deve confirmar mais três pontos na tabela das eliminatórias. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Brasil vence”.

Palpite Final: Brasil vence

Chile e seu desempenho atual

O Chile ostenta uma sequência negativa de cinco partidas consecutivas sem vitórias. Emendando sua terrível campanha realizada na Copa América, onde não venceu nenhuma das três partidas que disputou, a Seleção Chilena perdeu as duas últimas rodadas das eliminatórias.

Na sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, teve a difícil missão de encarar a atual campeã do mundo, Argentina, em Buenos Aires. No confronto, foi dominado taticamente e não teve a menor chance de pontuar, onde saiu derrotado de campo por 3 a 0.

Já na rodada seguinte, desperdiçou uma incrível chance de voltar a pontuar na tabela. Recebendo a Bolívia no Estádio Nacional Julio Martínez, foi surpreendido pelo placar de 2 a 1, em partida que terminou com 67% da posse de bola sob seu domínio.

Brasil e sua última performance

O Brasil ostenta uma sequência terrível de resultados consecutivos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nas últimas cinco vezes que entrou em campo, foi capaz de somar apenas três pontos, resultado de uma vitória contra o Equador.

Nas outras quatro rodadas, foi derrotado contra Uruguai, Colômbia, Argentina e Paraguai, respectivamente. No duelo mais recente, visitou a Seleção Paraguaia em Assunção, onde foi surpreendido pelo placar de 1 a 0, com tento assinalado por Diego Gomez.

Desde a chegada de Dorival Júnior ao comando técnico da seleção, o Brasil disputou apenas uma competição oficial (com exceção das eliminatórias). No torneio em questão, alcançou as quartas de final da Copa América, sendo eliminado nesta fase pelo Uruguai.