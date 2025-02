Brasil x Chile: as escalações para a decisão do Sul-Americano Sub-20

O Brasil encara o Chile, neste domingo (16), no estádio Olímpico da UCV, em Caracas, pela última rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. A Seleção Brasileira lidera o torneio com a mesma pontuação da Argentina, mas leva vantagem no critério do saldo de gols, e precisa vencer para sonhar com o título. ATUALIZAÇÃO: Intervalo em Caracas: Brasil 0 x 0 Chile.

Ramon Menezes manteve a equipe que empatou com a Argentina por 1 a 1, na última quinta-feira (13). O Brasil entra em campo com: Felipe Longo; Igor Serrote, Iago, Jair e Artur; Gabriel Moscardo e Breno Bidon; Rayan, Pedro Henrique e Wesley; Gustavo Prado.

A equipe chilena, comandada por Nicolás Córdova, entra em campo com: Ignácio Sáez; Felipe Faúndez, Iván Román, Nicolás Suárez e Patricio Romero; Gabriel Pinto, Javier Cárcamo, Ignácio Vásquez e Willy Chatiliez; Francisco Rossel e Damián Pizarro.

Busca pelo título

Brasil e Argentina têm dez pontos na tabela do hexagonal final, mas a seleção brasileira leva vantagem no saldo de gols: quatro contra três dos argentinos. Assim, os comandados de Ramon Menezes precisam vencer por uma diferença de gols maior ou igual à da Argentina, que enfrenta o Chile às 21h30 (de Brasília).

Pedrinho está escalado como titular e capitão do Brasil em decisão do Sul-Americano Sub-20 (Foto: Edixon Gamez/AFP)

O Chile será sede do Mundial Sub-20, previsto para setembro, e já tem vaga garantida. Adversário do Brasil neste domingo (16), a seleção chilena ocupa a última colocação do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, com apenas um ponto. Em quatro jogos, soma três derrotas e um empate.

Caso triunfe, o Brasil ainda terá que esperar o confronto entre Argentina e Paraguai, às 21h30 (de Brasília), no Olímpico UCV.