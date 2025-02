O primeiro dia do Rio Open da chave principal terá a presença de três brasileiros estreando nas quadras do Jockey Club do Rio de Janeiro com programação que começa às 16h30m (de Brasília). Felipe Meligeni, número 149 do mundo, abrirá a programação da quadra central contra o cazaque Alexander Shevchenko, 88º colocado. Abrindo a programação noturna, a partir das 19h, Thiago Monteiro, 100º, enfrenta o argentino Facundo Diaz Acosta, 75º, fazendo o quarto jogo entre eles com 2 a 1 a favor do brasileiro. ➡️Clique para assistir no Sportv

Fechando a programação da quadra central, logo a seguir, tem Thiago Wild, 77º, medindo forças contra o espanhol Jaume Munar. O paranaense tem uma vitória contra o rival e foi justo ano passado nas quadras do Jockey.

Gustavo Heide, 159º, jogará na quadra 1 contra o argentino Francisco Comesana, 84º colocado, nop segundo jogo, por volta das 18h.

A estreia de João Fonseca deve acontecer na terça-feira, ainda sem horário definido.

O torneio tem a transmissão do Sportv 3 na quadra central e pelo Globoplay na quadra 1.

Programação desta segunda (17) do Rio Open

Quadra Guga Kuerten

16h30 - Alexander SHEVCHENKO (KAZ) vs [WC] Felipe MELIGENI ALVES (BRA)

19h - Facundo DIAZ ACOSTA (ARG) vs[WC] Thiago MONTEIRO (BRA)

Jaume MUNAR (ESP) vsThiago SEYBOTH WILD (BRA)

Quadra 1

16h30 - [1] Maximo GONZALEZ (ARG) Andres MOLTENI (ARG) vs Sander ARENDS (NED) Luke JOHNSON (GBR)

[WC] Gustavo HEIDE (BRA) vs Francisco COMESANA (ARG)

Qualifier vs [3] Alejandro TABILO (CHI)

Quadra 2

17h30 - Qualifier vs [6] Nicolas JARRY (CHI)

[3] Sadio DOUMBIA (FRA) Fabien REBOUL (FRA) vs Santiago GONZALEZ (MEX) Lucas MIEDLER (AUT)