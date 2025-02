Brasil vence Chile e fica mais perto do título do Sul-Americano Sub-20

O Brasil venceu o Chile por 3 a 0, neste domingo (16), no estádio Olímpico General José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz, na Venezuela. A partida foi válida pela última rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Deivid Washignton, Pedrinho e Ricardo Mathias marcaram para a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira ficou mais perto da conquista do torneio. A equipe chegou a 13 pontos na competição, três a mais que a Argentina, e abriu vantagem no saldo de gols: são sete contra três dos adversários.

Como foi o jogo?

O Brasil tentou ser mais agressivo nos primeiros minutos de jogo, com mais posse de bola e insistência com jogadas pelas pontas. Com a necessidade de vencer, a Seleção Brasileira tentava impor um domínio sobre o adversário, mas tinha dificuldades de criar chances claras.

Após o ímpeto inicial, o Brasil começou a sofrer na partida e parecia que era o Chile que precisava da vitória. Felipe Longo salvou a equipe na melhor chance da primeira etapa, quando Rossel fez boa jogada dentro da área, mas parou no goleiro. A equipe de Ramon Menezes chegou a finalizar com Breno Bidon, mas na maioria do tempo apostou em cruzamentos, sem muito sucesso. A primeira etapa terminou empatada.

Ramon Menezes promoveu as entradas de Deivid Washignton e Alisson, buscando mais força ofensiva, mas o Brasil continuou sem inspiração. O Chile que tomou as melhores iniciativas no início da segunda etapa, enquanto a Seleção abusava de lançamentos sem efetividade.

Conforme o tempo passou, o Brasil passou a apostar em lances individuais para furar a marcação adversária. Em um chute de fora da área, Pedrinho quase marcou para a Seleção Brasileira. Mesmo sem tanta qualidade, a equipe de Ramon Menezes passou a ser mais incisiva.

A pressão surtiu efeito. Aos 27 minutos, Deivid Washignton, que entrou no segundo tempo, fez boa jogada, invadiu a área, chutou forte e Saez espalmou, mas a bola foi para trás e entrou para abrir o placar para o Brasil.

Aos 33 minutos, o zagueiro chileno Román foi expulso após tomar segundo cartão amarelo. Restando cinco minutos, o Brasil ampliou o placar após boa jogada de Pedrinho, que avançou até a área em velocidade e chutou na saída do goleiro.

No minuto seguinte, Ricardo Mathias, que também entrou no segundo tempo, aproveitou cobrança de escanteio, subiu mais alto que os adversários e marcou o terceiro gol brasileiro.

Deivid Washington comemora o gol em Brasil x Chile, pelo Sul-Americano sub-20. (foto: JUAN BARRETO / AFP)

E agora?

A Seleção Brasileira aguarda o resultado da partida entre Argentina e Paraguai, às 21h30 (de Brasília), também pela última rodada do Sul-Americano Sub-20, no estádio Olímpico General José Antonio Anzoátegui.

Com vantagem no saldo de gols: são sete contra três dos adversários, o Brasil só perde o título se a Argentina vencer por uma vantagem de quatro gols.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 3 x 0 CHILE

5ª RODADA - HEXAGONAL DO SUL-AMERICANO SUB-20

🗓️ Data e horário: domingo, 16/02/2025 - 18h30

📍 Local: Estádio Olímpico General José Antonio Anzoátegui, em Puerto la Cruz (VEN)

🥅 Gols: Deivid Washington (27'/2ºT) (1-0); Pedrinho (40'/2ºT) (2-0); Ricardo MatHias (42'/2ºT) (3-0)

🟨 Cartões amarelos: Román (CHI) (x2); Pedrinho (BRA); Arce (CHI); Alisson (BRA)

🔴 Cartão vermelho: Román (CHI) (COR); Robert (BRA)

⚽ ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Felipe Longo; Igor Serrote, Iago, Jair (Zé Guilherme), Arthur Dias; Gabriel Moscardo, Breno Bidon, Pedrinho; Gustavo Prado (Deivid Washignton), Wesley (Alisson) e Rayan (Ricardo Mathias)

CHILE (Técnico: Nicolás Córdova)

Ignácio Sáez; Felipe Faúndez, Iván Román, Nicolás Suárez e Patricio Romero; Gabriel Pinto, Javier Cárcamo, Ignácio Vásquez e Willy Chatiliez; Francisco Rossel e Damián Pizarro