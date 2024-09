Drone em treino da Seleção levanta suspeita de espionagem do Equador, diz Polícia

Copiar Link

03/09/2024

Por Guilherme Moreira, especial para o Lance! em Curitiba



A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) desconfia que o treino da Seleção Brasileira nesta terça-feira (3), no CT do Caju, teve espionagem do Equador, próximo adversário nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A polícia prendeu três homens que operaram um drone durante a atividade do Brasil, e um deles é equatoriano.

Um dos jovens afirmou ser colombiano, mas depois acabou identificado como do Equador. Por conta da mentira na abordagem inicial, os policiais trabalham com uma hipótese diferente da prevista em um primeiro momento. Os outros identificados são um brasileiro e um venezuelano.

- Vamos averiguar se eles não estavam utilizando o drone para captação irregular de imagens para algum tipo de venda. Na primeira abordagem, passaram dados falsos, e também jogaram o drone nas árvores quando seriam abordados. Ainda não temos toda a fundamentação sobre essa tese de espionagem - tenente Taborda.

Os envolvidos foram encaminhados para 13º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Novo Mundo, e assinarão um Termo Circunstanciado por “expor a saúde e perigo de outros”. Os materiais (drone, computador e celular) estão apreendidos.

O drone sobrevoou o CT do Caju no início da atividade e chamou a atenção dos seguranças da CBF e do Athletico. Policiais foram acionados e encontraram o trio nos arredores do CT do Caju.

- Não conseguimos acessar o computador por estar bloqueado e nem as imagens do drone – completou o tenente.

Essa foi a primeira atividade com os 23 convocados à disposição. O Brasil terá mais três treinamentos até o jogo contra o Equador na sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira. Dorival Júnior fará a estreia na competição após a participação na Copa América. A Seleção ocupa a sexta posição nas Eliminatórias e vem de três derrotas consecutivas, para Uruguai, Colômbia e Argentina.

