Estêvão ganha atenção especial de Dorival em primeiro treino na Seleção

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 18:12 • Curitiba (PR)

Por Guilherme Moreira, especial para o Lance! em Curitiba

O técnico Dorival Júnior teve uma conversa individual com o atacante Estêvão no treino desta terça-feira, no CT do Caju. O jogador do Palmeiras foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, que enfrenta o Equador na sexta-feira, em Curitiba.

O treinador canarinho chamou o jovem de 17 anos para um papo reservado antes dos treinos técnicos e táticos. Eles falaram dentro do gramado no fim dos 15 minutos em que a imprensa teve direito a acompanhar.



Novato com o Brasil, Estêvão disse mais cedo em entrevista coletiva que estava feliz com a oportunidade de jogar pela Seleção e que o “futebol é como um parque de diversões, onde me sinto feliz, leve, é isso o que está sentindo nesse momento”.

Estêvão conversou individualmente com Dorival no treinamento desta terça-feira (3) (Foto: Reprodução/CBF TV)



Essa foi a primeira atividade com os 23 convocados à disposição. O Brasil terá mais três treinamentos até o jogo contra o Equador na sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira.

Dorival Júnior fará a estreia na competição após a participação na Copa América. A Seleção ocupa a sexta posição nas Eliminatórias e vem de três derrotas consecutivas, para Uruguai, Colômbia e Argentina.