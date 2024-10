Dorival projeta Brasil nas Eliminatórias: ‘jogos muito complicados’

Nelson Almeida/AFP







Publicada em 16/10/2024

O Brasil cumpriu o planejamento de Dorival Júnior e de sua comissão técnica para a rodada das Eliminatórias: era preciso vencer Chile e Uruguai, o que aconteceu. Com as duas vitórias, a Seleção foi a 16 pontos na tabela e assumiu a 4ª posição, mesma pontuação do Uruguai, um dos adversários da Data Fifa em novembro.

— Teremos jogos muito complicados pela frente. E precisaremos estar muito preparados para a próxima rodada. Uma rodada, talvez, decisiva para as nossas pretensões. Um jogo na Venezuela, logo em seguida aqui dentro com o Uruguai. Uma disputa direta pela vaga. Então, eu acho que todo cuidado é pouco e eu não me iludo muito com qualquer situação. Assim também como não me desesperei nos momentos em que as condenações estavam afloradas — analisou o comandante brasileiro.

Dorival chegou para essa rodada das Eliminatórias pressionado pelos resultados recentes. Foi eliminado nas quartas de final da Copa América, e duas apresentações ruins na Data Fifa de setembro, quando o Brasil venceu o Equador por 1 a 0, no Couto Pereira, mas foi derrotado na sequência pelo Paraguai por 1 a 0, em Assunção.

— Eu acho que na nossa função nós temos que agir dentro daquilo que nós estamos observando. Trabalhando no dia a dia, eu sempre posicionei-os a respeito de que os treinamentos nos mostravam algo um pouco diferente daquilo que vinha sendo alcançado nos jogos. Melhorou um pouco, sim, melhorou um pouco. Os pés no chão, calma, tranquilidade. Daqui a pouco, sim, nós vamos estar em razão do momento em que estamos.

Embora a goleada sobre o Peru tenha sido construída apenas no segundo tempo, Dorival mostrou-se satisfeito com a apresentação da Seleção.

— Teremos partidas, talvez, até melhores do que essa. Ainda que, pela atitude que nós tivemos, nós não demos uma oportunidade de gol à equipe adversária. Nós tivemos uma retomada de bola muito rápida em todos os momentos que eles mostravam qualquer tipo de reação. Raros foram as situações em que eles conseguiram trocar um pouco de passes. Eu acho que isso tudo são pontos muito positivos — finalizou.

A seleção brasileira joga dia 14 de novembro, em Maturín, contra a Venezuela, às 18 horas de Brasília. No dia 19, o adversário será o Uruguai e a partida será disputada em Salvador, na Arena Fonte Nova, às 21h45.