Éder Militão em treino pela Seleção Brasileira no CT do Caju. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Publicada em 06/09/2024 - 18:00

A comissão técnica da Seleção Brasileira vai esperar a partida entre Brasil x Equador nesta sexta-feira (6), às 22h, no Couto Pereira, para decidir se convoca o substituto de Éder Militão, machucado. O time depois enfrenta o Paraguai na terça-feira (10), em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Militão sofreu uma lesão muscular na coxa direita no treino de quarta-feira (4), no CT do Caju. Ele foi cortado no dia seguinte após realizar exames, já que a recuperação demora cerca de 15 dias. Marquinhos, assim, jogará como titular ao lado de Gabriel Magalhães.

O técnico Dorival Júnior conversou com outros departamentos e optou por esperar o desempenho da dupla titular e de uma possível utilização do reserva Beraldo. Caso nenhum deles se lesione ou seja suspenso, a tendência é de que não haja reposição na lista.



A Seleção também idealiza que o lateral-direito Danilo seja uma opção para a zaga em caso extremo. O atual capitão já jogou assim na Juventus, da Itália, e até mesmo em alguns momentos com a camisa amarelinha, na passagem do antecessor Tite. O estreante William, do Cruzeiro, é o outro lateral no grupo após lesão e corte de Yan Couto.

Jogadores da Seleção Brasileira fazem treino no CT do Caju antes do confronto contra o Equador. (Foto: Rafael Ribeiro/Lance!)

O entendimento foi diferente do caso de Pedro, que lesionou o joelho e está fora da temporada. Na quarta, mesmo dia da lesão de Militão, a comissão convocou João Pedro, que sequer teve tempo de treinar com a equipe e vai direto para o banco de reservas.



Dorival Júnior fará a estreia na competição após cair nas quartas de final da Copa América. A Seleção ocupa a sexta posição nas Eliminatórias, com sete pontos em seis jogos, e vem de três derrotas consecutivas, para Uruguai, Colômbia e Argentina.



Para a partida desta noite, o Brasil deve ir a campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Rodrygo e Vini Júnior.

Por Guilherme Moreira, especial para o Lance! em Curitiba