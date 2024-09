Seleção Brasileira faz último treino no CT do Caju antes do confronto contra o Equador. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 06/09/2024 - 16:45 • Rio de Janeiro

Após 21 anos, a Seleção Brasileira está de volta à Curitiba, onde vai enfrentar o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola rola a partir das 22h00 (Brasília) no Couto Pereira, palco em que o Brasil precisa defender um tabu histórico.

Com uma eliminação precoce na Copa América, o elenco brasileiro está vivendo dias de paz com a torcida. Depois de um longo período sem jogar na cidade, os torcedores têm aproveitado para 'tietar' os jogadores estrelas mundiais.

A escolha pela partida no Couto Pereira tem a ver com a logística para a próxima partida. O Brasil enfrenta o Paraguai, em Assunção, na terça-feira (10). Assim, a Seleção fica em Curitiba até segunda, onde treina pela manhã no CT do Caju, e viaja de tarde em voo que leva cerca de 30 minutos.

O estado do gramado também chama atenção dos jogadores e comissão técnica. Em coletiva de imprensa na última quarta-feira (5), Bruno Guimarães, cria do Caju, elogiou as condições do campo.

– O gramado (no Couto Pereira) está em boas condições e vai ser um jogo melhor comparado ao que vivemos na Copa América, onde os campos tinham outras medidas, beneficiando as equipes que queriam marcar e não as que atacavam.

Couto Pereira, palco da partida entre Brasil x Equador, pelas Eliminatórias da Copa. (Foto: Rafael Ribero/CBF)

O Coritiba trocou o gramado de inverno no dia 3 de abril, já q estava eliminado do estadual, Copa do Brasil e de olho na Série B. A grama germina em 20 dias (ou três semanas) e foi liberada dia 23 (de abril). Depois colocaram uma camada fina de areia, adubação e água. Em jogos do Coxa são utilizados oito sacos de sementes, para a Seleção foram de 20 a 25 sacos.

A base do gramado é a bermuda tifway 419, que necessita de mais luz e predomina em altas temperaturas. Outras praças, como Arena do Grêmio, Beira-Rio e São Januário, têm a mesma grama na composição de seus campos. No inverno, a grama é trocada para Ryegrass e, naturalmente, o clima favorece o avanço de uma e o recuo de outra.

O Coxa foi o primeiro clube do futebol brasileiro a aderir ao Pacto Global, da ONU. Desde 2021, o clube implementou mudanças na gestão de resíduos do Couto Pereira e do CT da Graciosa. A GreenPlat realiza o gerenciamento na destinação dos materiais e no descarte correto do lixo gerado nas instalações, buscando maior sustentabilidade, responsabilidade e levar para dentro da instituição a defesa da biodiversidade.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

Mais de duas décadas da última partida em Curitiba, a Seleção Brasileira precisa defender a invencibilidade no Couto Pereira. Em 10 jogos na cidada, o Brasil leva vantagem com sete vitórias e três empates. Confira o histórico:

Coritiba 1x2 Brasil – 1968, Belford Duarte (atual Couto Pereira)

Seleção Paranaense 0x1 Brasil – 1973 (Couto Pereira)

Brasil 1x0 Uruguai – 1984 (Couto Pereira)

Brasil 1x1 Chile – 1986 (Pinheirão)

Brasil 1x1 Argentina – 1991 (Pinheirão)

Brasil 2x0 Camarões – 1996 (Pinheirão)

Brasil 3x0 Letônia – 1999 (Arena da Baixada)

Brasil 5x0 Panamá – 2001 (Arena da Baixada)

Brasil 2x0 Chile – 2001 (Couto Pereira)

Brasil 3x3 Uruguai – 2003 (Pinheirão)