Dorival Júnior e Rodrigo Caetano acompanham Gre-Nal no Beira-Rio

Técnico da Seleção, Dorival acompanhou o Gre-Nal 433 no Beira-Rio (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 17:46 • Porto Alegre (RS)

O Gre-Nal 443, disputado neste sábado (19), no Beira-Rio, contou com a presença de Dorival Júnior e Rodrigo Caetano. Os dois acompanharam o clássico direto de uma das cabines do estádio.

+ Endrick e Savinho são indicados ao “Golden Boy”; veja a lista

Após o final da Data FIFA, o planejamento da CBF previa a viagem de Dorival para Porto Alegre com o intuito de acompanhar o jogo. Rodrigo Caetano, coordenador executivo das seleções masculinas do Brasil também marca presença.

Os dois profissionais contam com passagens pela dupla Gre-Nal. Dorival jogou no Grêmio e treinou o Inter. Já Rodrigo Caetano, que é gaúcho, já trabalhou tanto no Internacional, onde comandou o futebol, quanto no Grêmio, como executivo.

Há dois jogadores em campo que podem chamar atenção do técnico da Seleção Brasileira: Alan Patrick e Gabriel Carvalho. O primeiro, mais experiente, vive grande fase e é destaque entre os jogadores da Série A. O segundo, ainda jovem, subiu para o profissional este ano e cravou uma vaga no time titular, com grandes atuações.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Internacional e Grêmio se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre, e tem expectativa de quebra de recorde de público da temporada.