Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-Globo, Tino Marcos, foi o convidado que estreou o programa de originais do Lance!, "A Coletiva". Um dos temas abordados foi Seleção Brasileira, na qual o jornalista cobriu por 30 anos. Durante a conversa, o entrevistado comenta sobre a falta de identificação do torcedor brasileiro com a amarelinha. Confira no player acima.

- Eu tenho uma teoria, de que a Champions e seu engrandecimento no cenário mundial do futebol, roubou e mordeu um pouquinho do que é a Copa do Mundo. O jogador que todo ano, como o Vicnícius Júnior, é como se a cada ano ele disputasse uma copinha do mundo. A transcedência de valorização profissional, de dinheiro, de fama e de tudo, aquilo é muito grande. Não é que eles não querem jogar a Copa do Mundo, mas esta se apequenou um pouquinho desse crescimento da Champions.

Na entrevista, Tino voltou a comentar sobre a Champions quando falou sobre a qualidade da geração atual do Brasil, comparando com outros ciclos de Seleção Brasileira.

- Agora, existe uma tolerância um pouco maior que o Brasil está no bolo, que o Brasil não é mais "a seleção", aquela que ninguém vença. Estamos no bolo, temos grandes joagdores, as pessoas entendem isso, apesar do momento ruim. Se você olha para Champions, está cheio de brasileiro, da primeira prateleira.

Tino Marcos foi o primeiro convidado na estreia do "A Coletiva", do Lance! (Foto: Arte Lance!)