Beraldo projeta ‘outubro perfeito’ pelo PSG após reação na Seleção Brasileira

Lucas Beraldo volta da Seleção Brasileira em busca de um 'outubro perfeito' pelo PSG (Foto: Willian Anacleto)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 17:43 • Paris (FRA)

Convocado em todas as Datas FIFA de 2024, o zagueiro Beraldo retorna ao PSG após servir a Seleção Brasileira mais uma vez. Com as vitórias sobre Chile (2 a 1) e Peru (4 a 0), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil chegou à quarta posição com 16 pontos - empatado com o Uruguai e a apenas três pontos da vice-líder Colômbia. O jogador fez um balanço das atuações da equipe.

➡️ Veja a classificação atualizada do Campeonato Francês

- Fico feliz por estar novamente presente na convocação e ver a Seleção reagir em um momento de dificuldade. Fizemos dois bons jogos e as vitórias foram muito merecidas, sem dúvidas. Agora é importante a gente se preparar bem porque em novembro vamos ter mais dois desafios duros para fechar bem o ano, quem sabe já na briga pela liderança, que é onde o Brasil sempre deve estar.

De volta ao PSG, o zagueiro brasileiro se prepara para outros duelos importantes e vislumbra um final perfeito para o mês de outubro. Pelo Campeonato Francês, em que ocupa a vice-liderança, o time de Paris enfrenta o Strasbourg em casa neste sábado (19), às 16h (hora de Brasília).

O jogo seguinte está marcado para a terça-feira (22), às 16h (de Brasília), quando o PSG recebe o PSV Eindhoven, da Holanda, pela Champions League, torneio em que busca se recuperar da derrota para o Arsenal, sofrida na última rodada. E para fechar o mês, no dia 27 (domingo), os parisienses visitam o arquirrival Olympique de Marselha, atual terceiro colocado, no maior clássico da França.

- É importante viver um dia de cada vez. Nosso objetivo claro é retomar a liderança da Ligue 1, e para isso é fundamental se concentrar em cada detalhe para não ser surpreendido. Nossa cabeça está voltada para esse jogo contra o Strasbourg. Vamos pensar na Champions e no dérbi com o Marseille depois e, aí sim, se fizermos tudo certo, vamos entrar no mês de novembro com esses objetivos cumpridos - concluiu.

Beraldo chegou ao PSG em janeiro deste ano e logo recebeu oportunidades, se tornando da equipe em praticamente toda a reta final da última temporada. Na atual, o zagueiro atuou em seis partidas, ainda não marcou gols e nem deu assistências.

Beraldo em ação pelo PSG: zagueiro quer vencer todos os jogos do mês de outubro (Foto: Divulgação / PSG)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional