A Seleção Brasileira venceu o Chile por 2 a 1, de virada, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Com gols de Igor Jesus e Luiz Henrique, do Botafogo, o Brasil conseguiu reverter o placar desfavorável apesar de uma atuação aquém do esperado pela torcida. Após a partida, o técnico Dorival Júnior falou sobre a 'virada de chave' da equipe depois de ter sofrido o gol relâmpago.

– A partir do momento que o árbitro inicia uma partida, é natural que o nível de concentração tenha que ser sempre muito alto. Aconteceu, eles foram felizes. Por outro lado, eu fico muito feliz em ter visto a maturidade da equipe, mesmo uma equipe muito jovem. Mesmo assim, nós tivemos equilíbrio, tranquilidade, tentando acelerar nos momentos em que tínhamos posse de bola e trocamos um número considerável de partes, tentando inverter sempre os lados da jogada. Eu acho que os gols saíram praticamente dessa forma, em inversões, e aí sim, o momento final. Muita coisa que foi trabalhada ficou muito clara na noite de hoje.

Desde a Copa do Mundo de 2022, os torcedores pedem uma reformulação na Seleção Brasileira para um novo ciclo. O técnico falou sobre esse momento de teste dos jogadores e normalizou os tropeços pelo caminho.

– E eu acho que nós estamos caminhando, passo a passo, e aos pouquinhos, com muita coisa ainda para consertar, mas aos pouquinhos, tentando encontrar o melhor caminho. Primeiro que uma renovação desse tipo, e também entrando um pouco nessa pergunta, uma renovação não é simples. Hoje nós tínhamos apenas quatro jogadores que finalizaram a última partida da Copa do Mundo. E isso tem um peso considerável, até porque nós não estamos com a estrutura que foi montada para a Copa anterior. E isso acaba dificultando um pouco mais esse encontro de um equilíbrio com a jovialidade desses meninos e a experiência de alguns que ali estão. Eu acredito que é por isso que essas oscilações aconteçam, continuarão acontecendo.

Um pouco de paciência

Desde que assumiu a Seleção Canarinho, Dorival tem, agora, cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas em 11 partidas à frente da equipe. Com pouco tempo de trabalho, o treinador pediu paciência pelo desempenho da Seleção.

– Nós temos que ter um pouquinho de paciência. Eu já falei que nós vamos chegar com uma equipe muito forte daqui a dois anos, porém, passaremos aí alguns apertos até esse momento. Eu acho que é importante que tudo aquilo que está sendo pedido, treinado, os jogadores estão procurando executar em campo, desenvolver.

Igor Jesus foi peça fundamental na partida. O jogador marcou o gol de empate ainda no primeiro tempo e deixou o Brasil vivo para buscar a virada na segunda etapa. Dorival viu com bons olhos a entrada do atacante e afirmou que ele trouxe algo que a Seleção não teve nos últimos jogos.

– A presença do Igor, eu acho que preencheu um pouco daquele homem mais presente na área, que veio para ser um pivô em determinados momentos e que possa, ao mesmo tempo, com essas flutuações, buscar o ataque à última linha, o que nós tivemos consideravelmente na noite de hoje e não tínhamos tendo nas partidas anteriores. Eu acho que foi uma mudança de comportamento, o Marquinhos está aqui e pode falar ainda melhor, a respeito daquilo que foi proposto, treinado, trabalhado e repetido, para que aqui nós pudéssemos fazê-lo. E olha que foram em muitos lances, nós tínhamos a todo momento ataque à última linha adversária e isso é natural que tenha feito com que nós pudéssemos criar mais oportunidades do que em outros jogos. Eu acho que esse daí talvez tenha sido o maior ganho que nós tivemos nessa última partida.

Sobre a pressão por reformulação na Seleção Brasileira

– Eu me lembro quando eu assumi a seleção, todos falaram, e eu volto a frisar, e pela última vez, todos falaram de uma renovação, que queriam, que exigiam uma renovação, e de repente, essa renovação sendo feita, você não alcança resultados do mesmo, com a mesma velocidade com que você busca uma renovação. É interessante no nosso país, às vezes, a gente quer ter um sucesso antes do trabalho, isso daí, acredito, eu só no dicionário, porque no dia a dia, na nossa vida, isso daí jamais aconteceu. O que eu espero é que a gente tenha um pouco de paciência, nós ainda vamos oscilar, não vamos ter jogos maravilhosos, mas nós estamos crescendo, aos poucos vem acontecendo.

Sobre queda de desempenho

– Os resultados, talvez, não foram aquilo que nós desejávamos, eu acredito que tudo isso vai acontecer no momento certo. O trabalho continua, com os pés no chão, equilíbrio, buscando fazermos sempre o melhor, e contando com o apoio do nosso torcedor. Aos poucos, o torcedor vai vir, se nós fizermos um trabalho conjunto, caso não exista esse trabalho conjunto, sempre vai haver um distanciamento.

– A gente dissemina uma cultura muito diferente, a gente precisa mostrar que nós temos coisas boas, também, acontecendo, e que, de repente, ali na frente, com trabalho, dedicação, humildade, e acima de tudo, determinação, com essa resiliência que todo mundo vem tendo, para suportar momentos de dificuldade, e, quem sabe, a gente consiga crescer. E, com o crescimento, a equipe vai ficar muito forte. Podem esperar, porque esse momento vai chegar.