Dorival Jr. exalta resultado após vitória magra da Seleção Brasileira

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 01:45 • Rio de Janeiro

Apesar da vitória magra e das vaias ao fim do jogo, o técnico Dorival Júnior considerou positivo o desempenho do Brasil diante do Equador nessa sexta-feira, em Curitiba. Na avaliação do treinador, a Seleção Brasileira fez partida consistente. O mais importante era vencer o jogo, “não a forma como aconteceu”.

Mais uma vez, o Brasil jogou sem empolgar o torcedor. A seleção abriu o marcador no primeiro tempo, mas criou pouco. Na etapa final, o time ficou mais retraído em campo.

— A equipe adversária foi muito competente, porém, em momento nenhum nós passamos dificuldades dentro da partida. Nós não fomos atacados, nenhuma chance praticamente criada, à exceção do último lance da primeira etapa, onde houve ali um escorregão, e nós acabamos sendo surpreendidos, (mas) com uma ótima saída do Alisson — considerou Dorival Júnior.

O treinador lembrou que o Equador havia perdido apenas um jogo até então. Por isso, pediu que a torcida valorizasse a vitória no Couto Pereira, a primeira nas Eliminatórias depois de quatro jogos.

— Um jogo muito complicado, [diante de] uma equipe que fez uma boa Copa América, que foi desclassificada nas penalidades pela equipe campeã. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de consciência da situação que nós estamos, da montagem de uma equipe, de uma nova equipe, do primeiro tempo que nós fizemos. Buscamos o resultado, fizemos alterações no segundo tempo para mantermos aquilo que construímos na primeira etapa — ponderou Dorival.

Na avaliação do treinador da Seleção Brasileira, o time ainda vai crescer nas Eliminatórias.

— Eu acho que tudo é questão de tempo. Nós estamos em um momento reconstruindo uma equipe. Fizemos um primeiro tempo que, acredito eu, se estendido ali na frente, nós possamos ter uma outra concepção. No dia de hoje (sexta), era muito importante que nós vencêssemos. Não importaria ou não importasse a forma como foi, a forma como aconteceu — considerou o técnico da Seleção Brasileira.