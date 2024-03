Dorival Jr convoca Léo Jardim, Fabrício Bruno e Galeno para a Seleção Brasileira

Copiar Link

11/03/2024

*Em atualização

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr, convocou o goleiro Léo Jardim, do Vasco, o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e o atacante Galeno, do Porto-POR. O trio foi chamado para os lugares de Ederson, do Manchester City, Marquinhos, do PSG, e Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Léo Jardim, Fabrício Bruno e Galeno são convocados por Dorival Jr (Montagem Lance! - Divulgação/Vasco; Divulgação/Flamengo; Divulgação/Porto)