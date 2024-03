Ederson sente dores e é substituído após choque com Darwin Nunes. (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 14:28 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 11/03/2024 - 15:54

Ederson saiu lesionado da partida entre Liverpool e Manchester City no último domingo (10) e deve virar dor de cabeça para Dorival Jr. A lesão do goleiro do City tem consequências diretas para a Seleção Brasileira, que tem compromissos ao final de março.

O brasileiro se chocou com o Darwin Nunes, atacante do Liverpool, e precisou ser substituído logo no início do segundo tempo. Foi constatada uma lesão no músculo reto femoral da perna direita e a previsão de recuperação é de três a quatro semanas. Com isso, Ederson ficaria de fora dos amistosos entre Espanha e Inglaterra, nos dias 23 e 26 de março, segundo a ESPN.

O clube inglês comunicou a CBF sobre a lesão do goleiro após exames feitos nesta segunda-feira (11), o que deixa Dorival Jr com problemas na defesa. Além de Ederson, o técnico da Seleção Brasileira também não pode contar com Alisson, titular na última Copa do Mundo, que também está fora por lesão.

O goleiro deve ser avaliado ao longo da semana, recebendo um diagnóstico mais preciso para o restante da temporada e para confirmar ausência ou presença nos amistosos.

Caso seja confirmado o corte, será a segunda vez em quatro meses que o jogador terá de se ausentar de seu compromisso junto ao Brasil. Em novembro de 2023, sob o comando de Fernando Diniz, uma lesão no pé esquerdo do brasileiro o tirou dos jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.