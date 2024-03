Brasil x EUA nas redes: Alex Morgan é fenômeno e Bia Zaneratto se destaca; veja números

Alex Morgan tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 08:00 • San Diego (EUA)

Brasil e Estados Unidos se enfrentam neste domingo (10), na final da Copa Ouro, em San Diego-EUA. Um dos principais nomes das norte-americanas, Alex Morgan também é craque fora dos gramados. A atacante soma mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. Pelo lado brasileiro na web, o destaque é Bia Zaneratto.

Com 10,1 milhões no Instagram, Alex Morgan tem mais seguidores que toda Seleção Brasileira titular somada. Mais midiática da Amarelinha, Bia Zaneratto tem 525 mil seguidores, seguida por Gabi Nunes (402 mil) e Ary Borges (393 mil). Ao todo, as 11 titulares do Brasil somam pouco mais de 2,2 milhões de seguidores.

Morgan, no entanto, é um fenômeno atípico na seleção norte-americana. Depois da atacante, a jogadora mais seguida é a camisa 10, Lindsey Horan, com 381 mil fãs. Alex Morgan, que atualmente defende o San Diego Wave, atua pelos Estados Unidos desde 2010 e foi campeã das Copas do Mundo de 2015 e 2019.

