Dorival Jr. admite risco de Seleção Brasileira ficar fora da Copa do Mundo

Escrito por Isabelle Favieri e Marcio Dolzan • Publicada em 23/08/2024 - 13:38 • Rio de Janeiro

Dorival Júnior fará diante de Equador e Paraguai seus dois primeiros jogos no comando da Seleção Brasileira nestas Eliminatórias, mas a tarefa já começa inglória: com apenas sete pontos, o Brasil garante neste momento apenas a última vaga para a Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, o treinador reconheceu a situação “desconfortável” e admitiu o risco de a Seleção ficar de fora do Mundial de 2026.

“A possibilidade [de ficar fora] é real para todas as equipes que estejam disputando. Ninguém tem uma posição definida ou definitiva em relação à tabela desse momento”, declarou o treinador, na coletiva que se seguiu ao anúncio dos 23 convocados.

“Agora, eu tenho uma confiança muito grande que tudo isso se reverta ali na frente e, se Deus quiser, no final deste ano, nós estejamos num momento um pouco diferente. O trabalho é para isso”, declarou Dorival Jr.

Com apenas sete pontos conquistados em seis jogos, a Seleção Brasileira ocupa atualmente a sexta colocação na tabela das Eliminatórias, e hoje estaria ficando apenas com a última vaga ao Mundial. O sétimo colocado disputa uma repescagem.

Vale lembrar que a próxima Copa do Mundo será a primeira a ser realizada com 48 equipes - até 2022, no Catar, o torneio era disputado com 32 seleções. Por causa da mudança, a América do Sul adquiriu o direito a mais duas vagas diretas via Eliminatórias.

Se o modelo de classificação fosse o mesmo dos últimos Mundiais, o Brasil estaria no momento fora da zona de classificação, inclusive da repescagem. À época, a Conmebol classificava quatro seleções, e o quinto colocado ia para um mata-mata diante de um representante da Oceania.