Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 12:46 • Rio de Janeiro

Dentro da convocação da Seleção Brasileira aos 17 anos, Estêvão foi chamado pela primeira vez à equipe verde amarela principal. O técnico Dorival Júnior explicou os motivos da chance ao garoto, que é um dos protagonistas do Palmeiras em 2024.

➡️ Veja a lista completa da convocação da Seleção Brasileira

De acordo com o treinador, ele confia em uma mescla de jogadores jovens (como Estêvão) e outros mais experientes. Dorival também pediu paciência com o atleta e o comparou com Endrick, outra promessa revelada no Palmeiras.

Estêvão teve sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal (Foto: Thiago Calil/AGIF)

— Desde o Figueirense, no começo da minha carreira, apostei em jovens. Confio muito que uma mescla é necessária. (Estêvão) É um jogador que vem despontando e mostrando muitas coisas boas. Cabe a nós acreditarmos. Precisamos de paciência, assim como foi com o Endrick.

— Não podemos ser precoces com meninos que vêm em evolução constante na carreira. Há meses (Endrick) teve uma mudança impressionante na vida. Temos que ter cuidado para não perdermos um menino com muita capacidade. Vamos ter paciência com todos eles, mas (Estêvão) estava merecendo pela condição que possui — disse Dorival Júnior, sobre a convocação de Estêvão para a Seleção Brasileira.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Estêvão entrou para lista dos jogadores mais jovens a serem convocados. Entre os mais novos em estreias com a camisa do Brasil, estão: Ronaldo Fenômeno, Walter, Endrick, Coutinho, Edu e Pelé.

Se o atacante do Palmeiras entrar em campo contra Equador e (ou) Paraguai, pelas Eliminatórias, passará Ronaldo no ranking. Os jogos acontecem nos dias 6 e 10 de setembro, respectivamente.

Estêvão pelo Palmeiras em 2024 (dados: Sofascore):

33 jogos (22 titular)

7 gols

6 assistências

141 mins p/ participar de gol

70 finalizações

38 passes decisivos

71 dribles certos

➡️ Baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real