Santos enfrenta o Corinthians na semi; confira o retrospecto

O Santos vai enfrentar o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista na Neo Química Arena. O confronto foi definido apenas nesta segunda-feira (03) com a vitória do São Paulo por 1 a 0 diante do Novorizontino, no Morumbi.

O Peixe tem a quarta melhor campanha do torneio e por isso vai jogar a próxima fase do mata-mata na condição de visitante. Na outra semifinal, o Palmeiras vai receber o São Paulo, no Allianz Parque.

Desde 2019, os quatro grandes clubes de São Paulo não fazem juntos uma semifinal do Campeonato Paulista.

Nesta terça-feira (04), às 11h, a Federação Paulista de Futebol vai se reunir com representantes dos clubes e definir das datas e horários dos jogos.

Santos e Corinthians se enfrentam em jogo único pela semifinal do Paulistão. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Retrospecto entre o Santos e o Corinthians:

No retrospecto geral, o Santos e o Corinthians já se enfrentaram em 349 oportunidades. O rival venceu 138 jogos e o Peixe ganhou em 111 partidas, além de 100 empates.

Os dois times se enfrenataram pela nona rodada do estadual deste ano e o Timão venceu o clássicou por 2 a 1 com dois gols de Yuri Alberto. Guiilherme descontou para o time da Baixada Santista. Este foi o primeiro clássico de Neymar na segunda passagem pelo Alvinegro.

O Peixe é o atual vice-campeão do Paulistão e no ano passado enfrentou o Corinthians em apenas uma oportunidade, pois jogou o Brasileirão na Série B.

Com a presença de Neymar nas arquibancadas, o Santos venceu o clássico por 1 a 0 com gol de João Schmidt.

Pelo Paulistão, foram 207 jogos no total, com 85 vitórias do Corinthians, 58 empates e 64 triunfos do Santos.

O último duelo em mata-mata entre os dois times ocorreu nas quartas de final da Copa do Brasil, em 2022. O Corinthians venceu o jogo de ida por 4 a 0, em casa, e o Santos bateu o rival na volta, na Vila Belmiro, por 1 a 0, e foi eliminado.